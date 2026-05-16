VIDEO: Incendio devastador en un histórico hotel turístico de Bariloche

Un feroz incendio afectó este sábado por la tarde al tradicional Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1.5 de la avenida Bustillo, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche, en un episodio que movilizó durante horas a múltiples organismos de emergencia y generó una fuerte preocupación por la magnitud de los daños registrados en el edificio.

De acuerdo con la información oficial difundida por los equipos que trabajaron en el lugar, el fuego se habría iniciado luego de una quema de hojas secas y pastizales que se descontroló y alcanzó el sector de ingreso del establecimiento. El incendio avanzó rápidamente y obligó a desplegar un operativo de gran escala para intentar contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia sectores linderos.

Las tareas se extendieron durante toda la tarde y parte de la noche. Recién alrededor de las 20 horas las autoridades lograron controlar el foco principal, aunque los bomberos continuaron trabajando durante varias horas más en tareas de enfriamiento para impedir que el fuego se reavivara.

Evacuación total y personas asistidas

Pese a la violencia del incendio y los importantes daños materiales provocados en la estructura del hotel, todas las personas presentes en el lugar —entre huéspedes y trabajadores— lograron ser evacuadas a tiempo.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad, aunque tres personas debieron recibir asistencia médica preventiva:

Una mujer alojada en el hotel , afectada por inhalación de humo.

, afectada por inhalación de humo. Dos bomberos que participaron del operativo y también sufrieron inhalación de humo durante las tareas de combate contra el fuego.

Los dos integrantes de los equipos de emergencia fueron trasladados y atendidos en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde quedaron bajo vigilancia médica. El parte emitido por el establecimiento confirmó que ambos se encontraban estables.

Un operativo complejo y con múltiples organismos involucrados

En el lugar trabajaron intensamente distintas fuerzas y organismos de emergencia:

Dotaciones de bomberos voluntarios .

. Personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) .

. Efectivos de la Policía de Río Negro .

. Equipos de Protección Civil.

Según informó el SPLIF de Bariloche a través de sus redes sociales, el organismo fue notificado del incendio a las 15:16. Inicialmente acudieron al lugar con un móvil y cinco combatientes, aunque con el correr de los minutos debieron sumarse más autobombas y personal especializado debido a la intensidad del siniestro.

Como parte del operativo preventivo, las autoridades implementaron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el ingreso de vehículos a la zona afectada.

"Tenemos daños muy importantes"

El encargado de Protección Civil de Bariloche, Jesús Vargas, brindó declaraciones a la señal de noticias TN y describió el nivel de destrucción provocado por el fuego.

"Aparentemente comenzó por una quema. Tenemos daños muy importantes en el histórico Huemul, en sus dos alas. Entre el techo y el piso superior hay daños totales", señaló.

El funcionario también detalló que el incendio provocó colapsos estructurales dentro del edificio, lo que volvió especialmente complejo el trabajo de los equipos de emergencia.

"Tenemos estructuras que han colapsado, lo que es chimenea, mampostería. Es un laburo bastante complejo el que están haciendo bomberos y la gente de incendios forestales que están colaborando. Movimos muchos recursos, incluso gente de Dina Huapi. Hace mucho no teníamos un incendio de esta envergadura", explicó.

Vargas remarcó además que, pese a la magnitud del siniestro, el operativo de evacuación permitió evitar consecuencias más graves para las personas que estaban dentro del hotel al momento del inicio del fuego.

"En una de las salas había algo de gente, que evacúa al momento. Tenemos en nuestro reporte una persona por inhalación de humo y después dos bomberos que fueron atendidos por precaución", precisó.

Un incendio aún activo y largas horas de trabajo

Mientras las llamas eran contenidas, las autoridades advirtieron que el operativo se extendería durante buena parte de la noche debido a las características del edificio y al riesgo de reactivación.

"Por cómo venimos ahora, vamos a superar las 22 horas de trabajo. Está activo, está siendo contenido, pero vamos a estar trabajando. Tenemos agua para bastante tiempo. Este edificio estaba con gas y electricidad, hicieron todos los cortes de suministros en el momento", sostuvo Vargas.

El funcionario confirmó además que las construcciones lindantes no resultaron afectadas y que el riesgo permanecía concentrado exclusivamente sobre el Hotel Huemul.

La hipótesis de una quema de residuos forestales

Por su parte, el jefe del SPLIF de Bariloche, Nelson Leal, indicó que la principal hipótesis apunta a una quema de pastizales y residuos forestales que habría perdido el control.

"En esta época se comienzan a incendiar los residuos forestales de las viviendas y demás lugares. Ahora tenemos que esperar la investigación para ver cómo se produjo, pero aparentemente se hizo por una quema de pastizales en la costa del lago", explicó.

Leal también recordó que este tipo de prácticas requiere autorización previa y controles específicos por parte de los organismos competentes.

"Se tiene que sacar el permiso de quema en SPLIF, después se corrobora la cantidad de metros cuadrados. Hay mucha gente que es responsable para quemar, otra que no. Tenemos que esperar. Es una desgracia grande porque es un hotel antiguo de Bariloche", concluyó.

El incendio en el Hotel Huemul dejó así una postal de fuerte impacto para Bariloche: un edificio histórico severamente dañado, un operativo de gran despliegue y una investigación en marcha para determinar con precisión cómo una quema aparentemente controlada terminó derivando en uno de los siniestros más importantes registrados en la ciudad en los últimos tiempos.