Control vehicular en Catamarca: secuestran una escopeta, cartuchos y armas blancas

En el marco de un procedimiento de control vehicular realizado durante la noche de ayer, efectivos policiales de la Comisaría de San Antonio llevaron adelante un operativo en el paraje Pozancones, ubicado en esa localidad del departamento La Paz, que derivó en el secuestro de un arma de fuego, cartuchos y armas blancas.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, mientras el personal policial desarrollaba tareas preventivas y de control sobre los vehículos que circulaban por la zona. Durante el operativo, los uniformados procedieron a detener la marcha de una camioneta Ford Ranger de color gris, en la que se trasladaban cuatro personas.

Según se informó, en el rodado viajaban:

Dos hombres de 35 y 36 años de edad .

. Dos adolescentes, ambos de 15 años.

La inspección posterior realizada por los efectivos permitió detectar distintos elementos cuya tenencia motivó la inmediata intervención judicial.

Hallazgo de un arma de fuego y municiones

Durante la requisa del vehículo, el personal policial encontró una escopeta calibre 12/70. De acuerdo con la información proporcionada, los ocupantes de la camioneta carecían de la documentación correspondiente para acreditar la legal portación o tenencia del arma.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del arma de fuego, conforme a los protocolos vigentes y en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras el procedimiento.

Junto con la escopeta, los policías también hallaron una mochila de color negro que contenía diversos elementos de interés para la causa. En el interior de la misma se encontraron:

Tres armas blancas tipo puñal .

. Dos vainas correspondientes a dos de los puñales.

correspondientes a dos de los puñales. 18 cartuchos calibre 12/70, compatibles con la escopeta secuestrada.

El hallazgo de estos elementos amplió el alcance del procedimiento y motivó la inmediata comunicación con las autoridades judiciales competentes.

Intervención de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial

Tras el secuestro del armamento y las municiones, tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Desde la sede judicial se impartieron las directivas y medidas a cumplimentar por parte del personal policial interviniente, en relación con el secuestro de los elementos encontrados y la situación de los ocupantes del vehículo.

El procedimiento quedó formalmente incorporado a las actuaciones judiciales iniciadas a partir del operativo realizado en Pozancones, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía.