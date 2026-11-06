Catamarca: un policía asistió a un joven con RCP y le salvó la vida

Durante la jornada de ayer, numerarios de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú tomaron conocimiento, a través del sistema de emergencias SAE-911, de una situación que requería una intervención inmediata en la localidad de La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú.

De acuerdo con la información recibida, un joven de 20 años habría salido de su domicilio con aparentes intenciones de atentar contra su vida. Ante la gravedad del aviso, los efectivos policiales pusieron en marcha un operativo de búsqueda para dar con su paradero y poder asistirlo.

En ese contexto, los uniformados ampliaron el recorrido con la colaboración de sus pares del GAM-Pampa, intensificando las tareas de búsqueda en la zona hasta lograr ubicar a la persona.

Las maniobras de RCP que permitieron estabilizarlo

Una vez localizado el joven, los efectivos advirtieron que presentaba signos vitales débiles, por lo que la intervención inmediata resultó determinante para brindarle asistencia mientras aguardaban la llegada de los profesionales de salud.

En ese momento, el cabo 1° Jonathan Alexis Montalbán comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo. La asistencia se mantuvo hasta el arribo del personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Posteriormente, los profesionales médicos asistieron al joven y dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde quedó bajo atención sanitaria.

La intervención judicial y las actuaciones correspondientes

A raíz de lo sucedido, también se dio intervención a los organismos correspondientes para llevar adelante las actuaciones de rigor y las tareas vinculadas al procedimiento.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 11, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó intervención en el caso.