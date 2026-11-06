Recuperaron un cachorro en el Bº Libertador II: está en resguardo

Personal de la Policía de la Provincia, perteneciente a la División Delitos Culturales y Ambientales, recuperó un cachorro de raza American Bully durante un procedimiento realizado en un domicilio del barrio Libertador II.

Los numerarios de esa dependencia llegaron hasta el inmueble en el marco de una intervención vinculada con la denuncia presentada por una mujer, quien había señalado que el animal fue sustraído. La presentación había sido realizada en la Unidad Judicial N.º 8, donde se puso en conocimiento de las autoridades la situación del cachorro.

A partir de esa denuncia, los efectivos concretaron el procedimiento que permitió recuperar al can. La actuación policial se centró en resguardar al animal y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El cachorro había sido denunciado como sustraído

De acuerdo con la información oficial, y tras la denuncia se dio lugar a la intervención de la División Delitos Culturales y Ambientales, cuyos integrantes se trasladaron hasta el domicilio ubicado en el barrio Libertador II.

En ese lugar, los policías recuperaron al animal. La información difundida no precisa la identidad de la denunciante, las circunstancias en las que habría ocurrido la sustracción ni la identidad de las personas que se encontraban en el domicilio.

El animal quedó a resguardo

Tras la recuperación, el cachorro fue resguardado y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La medida formalizó la intervención de la Justicia en el caso y dejó al animal bajo la órbita de las autoridades competentes. Según la información suministrada, el procedimiento concluyó con el resguardo del can y su puesta a disposición de la Fiscalía.

La actuación se desarrolló a partir de la denuncia radicada en la Unidad Judicial N.º 8 y tuvo como resultado la recuperación del cachorro American Bully en el barrio Libertador II.