Secuestraron un automóvil con pedido judicial de La Rioja por una presunta estafa

Personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia secuestró un automóvil que registraba un requerimiento judicial dispuesto por la Justicia de La Rioja, durante un operativo realizado en el departamento Valle Viejo.

El procedimiento tuvo lugar mientras numerarios de esa Dirección desarrollaban tareas de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado en Valle Viejo. En ese contexto, los efectivos controlaron un automóvil Chevrolet Classic, que era conducido por un hombre.

La inspección se enmarcó en las acciones de prevención y control desplegadas por el personal policial en el puesto caminero. Durante la verificación de los datos del rodado, los uniformados efectuaron una consulta en el sistema Mi-minseg, a través del cual lograron determinar que el vehículo contaba con un requerimiento judicial vigente.

El hallazgo motivó la intervención de otras áreas de la fuerza, con el objetivo de verificar el alcance de la medida y confirmar la situación legal del automóvil. A partir de la información obtenida en el sistema, el personal de Seguridad Vial dio intervención a sus pares de la División Sustracción de Automotores de la Policía.

La Justicia riojana había dispuesto el pedido de secuestro

La consulta realizada por los efectivos permitió advertir que el Chevrolet Classic se encontraba vinculado a una medida judicial emitida en la provincia de La Rioja. Posteriormente, integrantes de la División Sustracción de Automotores constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro dispuesto por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de esa provincia.

De acuerdo con la información oficial, la medida judicial había sido ordenada en el marco de una investigación por el supuesto delito de estafa. La constatación del requerimiento confirmó la situación detectada inicialmente durante el control vehicular en El Portezuelo.

El procedimiento involucró, de este modo, la actuación de distintas dependencias policiales: primero, el personal de la Dirección de Seguridad Vial que efectuó el control y consultó el sistema; luego, la División Sustracción de Automotores, que verificó el pedido de secuestro emitido por la autoridad judicial riojana.

El vehículo quedó a disposición de la Comisaría de Santa Rosa

Una vez constatado el pedido de secuestro, las autoridades dispusieron que el automóvil fuera puesto a disposición de la Comisaría de Santa Rosa, dependencia que corresponde por jurisdicción.

La actuación se realizó con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que fue informada sobre el procedimiento. De esta manera, el rodado quedó bajo intervención de las autoridades competentes en el ámbito local, mientras se daba cumplimiento al requerimiento judicial originado en la provincia de La Rioja.

El operativo desarrollado en Valle Viejo permitió detectar, mediante una consulta al sistema Mi-minseg, una situación judicial que no había sido advertida inicialmente durante la circulación del vehículo. La posterior intervención de la División Sustracción de Automotores confirmó la existencia de la medida y dio lugar al secuestro del Chevrolet Classic.