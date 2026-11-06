Tres catamarqueños fueron detenidos en Tucumán con 17,5 kilos de marihuana

Tres catamarqueños fueron detenidos en la provincia de Tucumán luego de que efectivos policiales encontraran más de 17,5 kilos de marihuana en la camioneta en la que se trasladaban. El procedimiento se realizó este jueves en un control vehicular ubicado en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle, en el marco del denominado Operativo Lapacho.

La intervención se inició cuando personal policial detuvo la marcha de una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban los tres sospechosos. Durante el control, los efectivos procedieron a inspeccionar el vehículo, una tarea que se desarrolló con la presencia de testigos para dejar constancia de las circunstancias en las que se efectuó el procedimiento.

En el interior de la camioneta, los uniformados encontraron dos bolsos de viaje negros que contenían 16 paquetes rectangulares de color amarillo. Al revisar el contenido de esos envoltorios, detectaron que transportaban una sustancia estupefaciente cuyo peso superó los 17,5 kilos de marihuana.

El hallazgo motivó la intervención de las autoridades judiciales y el inicio de las actuaciones correspondientes. La cantidad de droga encontrada, junto con las características del traslado y la presencia de tres personas en el vehículo, quedó incorporada al procedimiento policial.

Además de la sustancia secuestrada, los efectivos incautaron la camioneta Ford EcoSport y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas. Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación que busca establecer las circunstancias del traslado de la droga.

La intervención del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán

Tras el hallazgo de los paquetes con marihuana, los efectivos policiales se comunicaron con el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, organismo que dispuso una serie de medidas para continuar con el procedimiento.

Desde el ámbito judicial ordenaron la intervención de personal de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste, conocida como Didrop, además del secuestro de los elementos encontrados durante la inspección. La disposición también alcanzó a los tres ocupantes de la camioneta, quienes fueron detenidos e incomunicados por decisión de las autoridades judiciales.

De esta manera, el procedimiento pasó a desarrollarse bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer los aspectos vinculados con el traslado de la sustancia estupefaciente.

La intervención de la Didrop se incorporó a las medidas dispuestas luego del hallazgo, mientras que los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la causa.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento

La inspección de la camioneta permitió identificar una serie de elementos que quedaron incorporados a la investigación. El procedimiento policial se desarrolló con la presencia de testigos y concluyó con el secuestro de la droga, el vehículo y los teléfonos celulares.

La totalidad de estos elementos quedó a disposición de la Justicia Federal, que dispuso su secuestro como parte de las actuaciones iniciadas tras el hallazgo.

El procedimiento se realizó en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle, durante un control vehicular correspondiente al Operativo Lapacho. La inspección del vehículo y el posterior hallazgo de los paquetes constituyeron el punto de partida de la intervención judicial.

La causa quedó encuadrada en la Ley Nacional de Estupefacientes

La investigación quedó enmarcada en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes, normativa bajo la cual se desarrollarán las actuaciones vinculadas con el secuestro de la marihuana y la detención de los tres catamarqueños.

La causa continúa bajo la estricta intervención de la Justicia Federal, que tendrá a su cargo el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las circunstancias en las que la sustancia era transportada. Uno de los principales objetivos de la investigación será establecer el origen de la droga incautada y su destino final. Esos aspectos forman parte de las líneas de trabajo judicial posteriores al procedimiento realizado por la Policía de Tucumán.

Hasta el momento, la información del operativo da cuenta del hallazgo de los 16 paquetes rectangulares en los dos bolsos negros, del peso superior a los 17,5 kilos de marihuana y de la detención e incomunicación de los tres ocupantes de la Ford EcoSport.

La intervención del Juzgado Federal N.º 2, la participación de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste y el secuestro de los elementos encontrados durante la inspección constituyen las principales medidas adoptadas tras el procedimiento.

El Operativo Lapacho y la continuidad de la investigación

El procedimiento tuvo lugar este jueves en el marco del Operativo Lapacho, durante un control vehicular en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle.

La detención de los tres catamarqueños se produjo luego de que los efectivos policiales inspeccionaran la camioneta en la que viajaban y encontraran los bolsos que contenían la sustancia estupefaciente. A partir de ese momento, la actuación policial dio paso a una investigación judicial que contempla el análisis de los elementos secuestrados y la intervención de las áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico.

La causa permanece abierta y bajo la órbita de la Justicia Federal, que buscará determinar el origen y el destino final de la marihuana incautada, además de avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del traslado.

El procedimiento concluyó con los tres sospechosos detenidos e incomunicados, la droga secuestrada, la camioneta retenida y cuatro teléfonos celulares incorporados a la investigación. La continuidad de las actuaciones quedará a cargo de las autoridades judiciales competentes, en el marco de la presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.