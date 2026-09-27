Ruta Nacional n° 38: murió un motociclista tras un choque con un automóvil

Un hombre de 36 años, identificado como Marcelo Antonio Romero, falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante un siniestro vial registrado en el departamento Capayán.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 554 de la Ruta Nacional Nº 38, aproximadamente a 3 kilómetros hacia el Sur del ingreso a la localidad de Colonia del Valle. Por jurisdicción, el procedimiento quedó a cargo de efectivos de la Comisaría de Miraflores, quienes intervinieron en las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información suministrada, Romero circulaba a bordo de una motocicleta Honda Tornado de 300 cc. cuando, por causas que son materia de investigación, protagonizó una colisión con un automóvil Fiat Palio de color gris, conducido por Luis Ramón Martínez, de 64 años.

Las circunstancias en las que se produjo el impacto son objeto de investigación, por lo que se trabaja para establecer la mecánica del siniestro y las condiciones en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Asistencia médica y traslado

Como consecuencia del impacto, Marcelo Antonio Romero resultó lesionado y recibió asistencia médica inicialmente en la zona del hecho.

Profesionales médicos de la posta sanitaria de la localidad de Coneta intervinieron para brindarle las primeras atenciones y, posteriormente, dispusieron su traslado hacia la ciudad Capital. El motociclista fue llevado al Hospital San Juan Bautista, donde continuó recibiendo asistencia médica debido a las lesiones sufridas en el siniestro.

Posteriormente, Romero fue derivado a un sanatorio privado, donde permaneció internado a raíz de la gravedad de su estado.

Falleció este domingo al mediodía

Pese a la atención médica recibida y a los posteriores traslados, la evolución de las lesiones fue desfavorable. Según la información oficial, Marcelo Antonio Romero perdió la vida hoy a las 12:00, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 38.

El fallecimiento se produjo luego de que el hombre fuera asistido inicialmente en la posta sanitaria de Coneta, trasladado al Hospital San Juan Bautista y finalmente derivado a un sanatorio privado. La muerte de Romero transformó el siniestro vial ocurrido en jurisdicción del departamento Capayán en un hecho fatal, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias concretas de la colisión.

Pericias y actuaciones judiciales

Tras conocerse el desenlace fatal, en el lugar del hecho trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para aportar elementos a la investigación.

También participaron efectivos de la Comisaría de Miraflores, dependencia policial que intervino por corresponderle la jurisdicción del lugar donde ocurrió el siniestro.

Los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las instrucciones para el desarrollo de las actuaciones de rigor.

Una investigación que continúa

Mientras se realizan las actuaciones de rigor, las circunstancias que derivaron en la colisión entre la motocicleta y el automóvil continúan bajo investigación. La intervención de los peritos de Criminalística y de la dependencia policial correspondiente busca reunir los elementos necesarios para establecer cómo ocurrió el siniestro.

El procedimiento quedó así formalmente encuadrado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que conduce las actuaciones judiciales derivadas del hecho.