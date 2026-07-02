Catamarca: recuperan dos bicicletas robadas y arrestan a un sospechoso

En un operativo desplegado hoy a las 11:20, personal de la Seccional de Icaño se constituyó en un arroyo ubicado en inmediaciones del barrio San Roque, dentro de la localidad correspondiente al departamento La Paz.

En ese lugar, los efectivos policiales procedieron al secuestro de una bicicleta marca Totem, la cual se encontraba oculta entre la maleza de la zona. La ubicación del rodado, fuera de la vista directa y en condiciones de ocultamiento natural, fue un elemento relevante dentro del procedimiento llevado adelante por los uniformados.

De acuerdo con las averiguaciones practicadas en el lugar y las tareas posteriores de verificación, el personal interviniente logró establecer que dicho rodado habría sido denunciado como sustraído por una mujer de 46 años de edad. Esta información permitió vincular el hallazgo con un hecho previo de sustracción denunciado formalmente.

Como consecuencia de estas constataciones iniciales, los efectivos policiales informaron de lo acontecido a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, quedando el procedimiento bajo la órbita del organismo judicial correspondiente para la continuidad de las actuaciones.

Arresto de un joven en averiguación del hecho

En continuidad con las diligencias investigativas, y en el marco del mismo despliegue operativo, a las 13:50 de la tarde de hoy, personal policial procedió al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Maldonado, de 18 años de edad.

El procedimiento se concretó tras las tareas de seguimiento y pesquisa realizadas por los efectivos, quienes dispusieron su traslado inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la autoridad competente.

Este arresto se enmarca en la continuidad de las actuaciones vinculadas a los hechos investigados durante la jornada, sin perjuicio de las determinaciones posteriores que adopte la Justicia interviniente en relación a su situación procesal.

Recuperación de una segunda bicicleta en barrio Virgen del Valle

Las tareas de investigación no se limitaron al primer hallazgo. En el avance de las pesquisas, el personal policial se constituyó posteriormente en un pasaje Sin Nombre del barrio Virgen del Valle, donde se logró un nuevo resultado operativo.

En ese punto, los efectivos procedieron a la recuperación e incautación de una bicicleta marca Venzo, rodado N° 29, la cual sería producto de otro hecho delictivo previamente denunciado por una mujer de 30 años.

Este segundo secuestro refuerza la línea investigativa seguida por los uniformados, que permitió identificar y vincular distintos elementos relacionados con hechos de sustracción de rodados ocurridos en la zona.

Vinculación de los hechos y disposición judicial

De acuerdo con las actuaciones realizadas por la fuerza policial, el sujeto detenido estaría vinculado a ambos ilícitos, tanto al hecho relacionado con la bicicleta marca Totem como al correspondiente a la bicicleta marca Venzo, rodado N° 29.

En virtud de esta presunta conexión entre los hechos investigados, el joven Maldonado fue finalmente puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas procesales a seguir en el marco de la investigación en curso.