Cuatro familiares de José Leiva fueron imputados por los ataques a la casa de Cristian Nieva

Cuatro integrantes de la familia de José "Pelado" Leiva, quien murió en abril de 2024 luego de sufrir una agresión física en el barrio Cristo Rey, fueron indagados en las últimas horas por el fiscal Luis Córdoba Andreatta, en dependencias de la Fiscalía General.

La intervención del fiscal se produjo en el marco de una investigación iniciada a partir de los incidentes registrados en la vivienda de Cristian Nieva, después de que este fuera declarado no culpable por la muerte de Leiva el viernes de la semana pasada.

Los cuatro familiares detenidos fueron imputados por el delito de daños y amenazas. De acuerdo con lo informado por el abogado defensor Víctor García a La Unión, la orden de detención alcanzaba en total a seis integrantes de la familia Leiva. Cuatro de ellos fueron arrestados ayer viernes, mientras que los otros dos continúan prófugos y tienen órdenes de detención vigentes.

Todos los detenidos, según explicó el abogado, se abstuvieron de declarar durante las indagatorias realizadas anoche. Asimismo, debido al tipo de delito por el que fueron imputados, se esperaba que en las próximas horas recuperaran la libertad.

El origen del conflicto

Los hechos que ahora analiza la Fiscalía se produjeron después de una instancia judicial que había generado una fuerte expectativa: el juicio por jurados en el que 12 ciudadanos analizaron la acusación contra Cristian Nieva por la muerte de José Leiva.

El jurado popular resolvió declarar a Nieva no culpable por el homicidio de Leiva. Una vez conocido el fallo, familiares y allegados de la víctima se dirigieron hacia el domicilio del acusado. Fue allí donde, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, se produjeron los incidentes que posteriormente motivaron la intervención de la Fiscalía.

La secuencia incluyó denuncias por daños en la vivienda y amenazas. También se informó que la casa de Nieva habría sido apedreada, en un escenario que requirió la intervención policial.

La intervención policial y el avance de la causa

Ante la situación generada frente al domicilio de Nieva, la Policía desplegó un operativo con el objetivo de controlar el escenario que se había producido en el lugar.

A partir de esos acontecimientos, la Fiscalía comenzó a trabajar para establecer con precisión qué ocurrió durante los incidentes y, especialmente, cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas posteriormente detenidas.

La investigación, de esta manera, se concentra en una secuencia que comenzó inmediatamente después de la resolución del juicio por jurados. El fallo que declaró no culpable a Nieva marcó el punto a partir del cual se desencadenaron los hechos que ahora forman parte de una causa diferente, centrada en los episodios registrados en las inmediaciones de su vivienda.