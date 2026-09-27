Provocó un accidente, intentó huir pero terminó detenido

Efectivos de la Comisaría Departamental Santa María intervinieron ante un episodio ocurrido en el pasaje Boulevard S/N°, de la ciudad de Santa María, en el departamento homónimo, que derivó en la aprehensión de un hombre sospechado de haber protagonizado un siniestro vial y de intentar retirarse del lugar posteriormente.

De acuerdo con la información proporcionada, los numerarios policiales llegaron hasta ese sector de la ciudad, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 33 años de edad, de apellido Ateco.

La intervención se produjo luego de un episodio vial cuyas circunstancias son materia de investigación. Según lo informado, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta tipo 110 cc. cuando, por causas que aún se investigan, habría protagonizado una colisión con un automóvil que se encontraba estacionado.

El impacto contra un automóvil estacionado

El vehículo involucrado en el hecho es un Chevrolet Celta, que se encontraba estacionado en el lugar cuando habría sido impactado por la motocicleta en la que circulaba Ateco. La información oficial señala que el hombre se desplazaba en aparente estado de ebriedad al momento del episodio. Las circunstancias precisas en las que se produjo la colisión no fueron establecidas en la información proporcionada y quedaron sujetas a la investigación correspondiente.

El hecho tuvo como escenario el pasaje Boulevard, donde se produjo el contacto entre la motocicleta tipo 110 cc. y el automóvil Chevrolet Celta estacionado. Tras el impacto, la situación habría tenido una segunda instancia, debido a que el conductor de la motocicleta habría intentado darse a la fuga.

Ese comportamiento posterior al siniestro motivó la intervención policial que terminó con su aprehensión y posterior traslado a la dependencia correspondiente.

Aprehensión y traslado a la seccional

Luego de la intervención de los efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, el hombre fue aprehendido y trasladado a la seccional, donde quedó alojado.

La medida se adoptó en el marco de las actuaciones iniciadas por el episodio vial y de las circunstancias que rodearon el hecho, entre ellas el presunto estado de ebriedad y el intento de retirarse del lugar luego de la colisión. La persona involucrada fue identificada como Ateco, de 33 años, y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

A disposición de la Justicia

Después de ser trasladado a la seccional, Ateco quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del episodio.

La información oficial indica que las causas que provocaron el impacto entre la motocicleta y el Chevrolet Celta son materia de investigación, por lo que el desarrollo de las actuaciones judiciales permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.