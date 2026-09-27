Heroica intervención en Catamarca: un policía asistió a una bebé que no respiraba

Hoy, a las 17:00, numerarios de la Comisaría Octava realizaban recorridos preventivos por la intersección de la avenida Pedro Agote y calle Los Álamos cuando fueron alertados por una situación de extrema urgencia.

En el lugar se encontraba detenido un automóvil Peugeot 208, en cuyo interior estaba una joven mujer de 28 años junto a su hija de 8 meses. La mujer manifestó a los efectivos que la pequeña se encontraba inconsciente y no respiraba.

La advertencia dio lugar a una intervención inmediata. Frente a la situación, el oficial ayudante José Acosta descendió del móvil policial y tomó en brazos a la bebé para comenzar las maniobras de asistencia.

Una respuesta inmediata durante el traslado

La prioridad pasó entonces por brindar atención a la lactante y trasladarla con rapidez hacia un centro de salud. Acosta trasladó a la pequeña junto a su progenitora en la unidad policial hacia el Hospital de Niños Eva Perón, bajo clave roja, mientras continuaba con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La intervención se desarrolló durante el trayecto, con el oficial practicando las maniobras de reanimación hasta conseguir estabilizar a la bebé.

Los momentos transcurridos entre el pedido de auxilio y la llegada al nosocomio estuvieron así marcados por una asistencia inmediata y un traslado de emergencia. La situación inicial, caracterizada por la pérdida de conciencia y la ausencia de respiración de la niña, requirió una respuesta rápida para mantenerla con vida hasta recibir atención médica.

Atención en el Hospital de Niños Eva Perón

Una vez que la unidad arribó al Hospital de Niños Eva Perón, la lactante recibió la atención médica correspondiente. Allí, los profesionales evaluaron su estado luego de la intervención realizada durante el traslado.

De acuerdo con lo indicado por los médicos, la bebé se encontraría fuera de peligro.