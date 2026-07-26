Catamarca: recuperan una moto y detienen a dos personas

Un procedimiento policial desarrollado en el sector este de la Capital terminó con la aprehensión de dos personas y la recuperación de una motocicleta que habría sido sustraída. La intervención se concretó luego de un requerimiento del SAE-911, que alertó sobre una situación registrada en la esquina de la avenida Ramón Recalde y calle Padre Sanz.

Hasta ese lugar llegaron numerarios de la Comisaría Tercera, con la colaboración de sus pares de la Seccional Décima Segunda. Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Soria, de 20 años, y de una joven mujer de apellido Byorkman, de 26 años.

Según se informó, ambas personas habrían sido sorprendidas mientras empujaban una motocicleta Honda CG Titán de 150 cc. y, al mismo tiempo, forzaban el tambor de encendido del rodado.

La situación observada por los efectivos derivó en el procedimiento policial y en la posterior recuperación de la motocicleta.

La motocicleta quedó en calidad de secuestro

Durante la intervención, los efectivos constataron que las dos personas aprehendidas carecían de la documentación que acreditara la legítima propiedad y procedencia de la motocicleta.

Ante esa situación, el rodado quedó en calidad de secuestro y fue incorporado al procedimiento correspondiente. La falta de documentación sobre la propiedad y la procedencia de la moto constituyó uno de los elementos considerados por los efectivos al momento de avanzar con las actuaciones.

Luego del procedimiento, el joven y la mujer fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del procedimiento.

La investigación quedó orientada a determinar las circunstancias en las que la motocicleta se encontraba en poder de las dos personas y a establecer su procedencia. En ese marco, las tareas policiales permitieron avanzar posteriormente sobre el origen del rodado.

El robo de la moto

Más tarde, los efectivos lograron establecer que la motocicleta sería producto de un ilícito. De acuerdo con la información suministrada, en ese hecho habría resultado damnificado un hombre mayor de edad, quien fue invitado a radicar la correspondiente denuncia penal.

La identificación del posible damnificado permitió vincular la motocicleta recuperada con un hecho ilícito y avanzar en la reconstrucción de la situación.

Así, el procedimiento que comenzó con el aviso recibido a través del SAE-911 y la intervención de los efectivos en la esquina de la avenida Ramón Recalde y calle Padre Sanz derivó en la recuperación de un rodado cuya procedencia posteriormente fue relacionada con un ilícito.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, mientras los dos aprehendidos permanecen vinculados a las actuaciones iniciadas por el procedimiento. La Policía, en tanto, avanzó con la recuperación de la motocicleta Honda CG Titán 150 cc., que quedó secuestrada, y con la identificación de la persona que habría resultado damnificada por el hecho.