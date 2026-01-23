Catamarca: recuperan una motocicleta robada tras un operativo policial

Efectivos de la División Investigaciones y de la Comisaría Seccional Quinta lograron recuperar una motocicleta Yamaha que había sido denunciada como robada por un hombre de 33 años, en un hecho ocurrido en la ciudad Capital de Catamarca.

La denuncia penal fue radicada en el Precinto Judicial N° 4, lo que dio inicio a las tareas investigativas que permitieron localizar el rodado. Según informaron fuentes policiales, la motocicleta se encontraba oculta en un terreno baldío ubicado sobre calle Sigfrido Shunck, entre Dr. Federico Espeche y Dr. Ramón Navarro, en la zona oeste de la ciudad.

Tras el hallazgo, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la causa.