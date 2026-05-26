Dos jóvenes aprehendidos tras intentar escapar en una motocicleta

Una persecución policial desarrollada en distintos sectores de la Capital culminó con la aprehensión de dos jóvenes y el secuestro de una motocicleta luego de un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Sexta.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Domingo de Vergara y Huasco, donde numerarios policiales intentaron identificar a dos personas de ambos sexos que circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha YBR de 250 cilindradas.

De acuerdo con la información suministrada, la situación cambió abruptamente cuando los ocupantes del rodado advirtieron la presencia policial. Según indicaron las fuentes, lejos de detenerse para ser identificados, habrían decidido darse a la fuga, iniciando una maniobra evasiva que derivó en una persecución por distintas arterias de la ciudad.

Maniobras peligrosas

Durante la huida, los ocupantes de la motocicleta habrían realizado maniobras consideradas peligrosas por el personal interviniente, poniendo en riesgo la integridad física de terceros que transitaban por la zona. Ese comportamiento motivó el inmediato despliegue policial por parte de los efectivos, quienes iniciaron una persecución con el objetivo de interceptar el rodado y evitar mayores riesgos para peatones y conductores.

Según se informó oficialmente, la motocicleta se desplazaban una joven y un hombre que posteriormente fueron identificados por la Policía. El procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión y rapidez, debido a las maniobras realizadas durante la fuga y a la necesidad de controlar la situación en una zona urbana con circulación de personas y vehículos.

El operativo concluyó en calle Marcos Figueroa

La persecución finalizó en calle Marcos Figueroa, entre Junín y Entre Ríos, donde finalmente el personal policial logró interceptar a los ocupantes del rodado, aprehendiendo a un sujeto identificado como Villafañez, de 23 años Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La intervención quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 4, organismo que impartió las directivas judiciales correspondientes luego de las actuaciones realizadas por el personal policial.

Intervención de la Comisaría Sexta

El operativo fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Sexta, quienes actuaron tras detectar la circulación de las dos personas en la motocicleta y proceder al intento de identificación.

La situación derivó rápidamente en una persecución debido a la reacción de los ocupantes del vehículo, quienes, de acuerdo con lo informado, habrían escapado realizando maniobras peligrosas.

El despliegue policial permitió finalmente controlar la situación y concretar tanto el secuestro del rodado como las aprehensiones de los involucrados.