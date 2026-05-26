Jornada sobre Derechos Humanos y Formación Penitenciaria en Catamarca

Con una destacada convocatoria y una amplia participación regional e internacional, se desarrolló la Jornada de Capacitación denominada "Derechos Humanos y Formación Penitenciaria en Contextos de Encierro - Catamarca 2026", una propuesta impulsada por la dirección de Formación y Capacitación Profesional, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

La actividad se llevó adelante de manera virtual y reunió a personal del Servicio Penitenciario Provincial junto a especialistas y participantes vinculados al ámbito penitenciario y de seguridad, consolidándose como un espacio de actualización, intercambio y fortalecimiento profesional.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quien acompañó el desarrollo de la capacitación en una jornada centrada en el análisis de los desafíos actuales de la formación penitenciaria y la incorporación de una perspectiva basada en los derechos humanos dentro de los contextos de encierro.

La iniciativa buscó promover herramientas y criterios orientados a una gestión penitenciaria moderna, ajustada a estándares nacionales e internacionales y enfocada en el respeto de la dignidad humana.

La formación integral como eje central

Uno de los principales ejes abordados durante la capacitación fue la importancia de la formación integral del personal penitenciario y la necesidad de incorporar de manera efectiva los derechos humanos en las prácticas institucionales cotidianas.

La propuesta puso especial énfasis en la construcción de herramientas destinadas a fortalecer intervenciones profesionales respetuosas de las garantías fundamentales y orientadas a las buenas prácticas dentro de los espacios de encierro.

Durante las distintas exposiciones y espacios de intercambio se trabajó sobre aspectos vinculados a:

La formación penitenciaria.

Las perspectivas criminalísticas.

La función del personal penitenciario como garante de derechos.

La promoción de intervenciones profesionales ajustadas a estándares nacionales e internacionales.

La construcción de prácticas institucionales basadas en el respeto de la dignidad humana.

La capacitación se desarrolló en un contexto orientado a fortalecer la profesionalización del personal penitenciario y generar instancias de actualización sobre herramientas y criterios aplicables al trabajo diario dentro del sistema.

Participación regional e intercambio de experiencias

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la importante participación de representantes y asistentes provenientes de distintos países y regiones, lo que otorgó al encuentro una dimensión regional e internacional.

Según se informó, participaron asistentes de:

Ecuador.

Panamá.

Perú.

El norte argentino.

La presencia de participantes de diferentes contextos permitió ampliar el intercambio de experiencias, conocimientos y miradas vinculadas a las realidades penitenciarias y los desafíos comunes en materia de formación y derechos humanos.

En ese marco, la actividad se consolidó como un espacio de diálogo profesional donde se compartieron enfoques relacionados con las prácticas institucionales, los modelos de intervención y las herramientas aplicadas en distintos sistemas penitenciarios.

La modalidad virtual de la jornada facilitó además la participación regional y permitió ampliar el alcance de la capacitación, fortaleciendo la interacción entre profesionales y agentes vinculados al ámbito penitenciario.

Derechos humanos y gestión penitenciaria

La capacitación desarrollada en Catamarca puso en el centro del debate la necesidad de fortalecer políticas de formación penitenciaria vinculadas al respeto de los derechos humanos y a la construcción de modelos institucionales basados en buenas prácticas.

En ese sentido, se trabajó sobre la función que cumple el personal penitenciario dentro de los contextos de encierro y sobre el rol que desempeña como garante de derechos en el marco de las tareas institucionales.

La incorporación de estándares nacionales e internacionales fue presentada como una herramienta clave para avanzar en prácticas profesionales orientadas a la dignidad humana y a la mejora de las condiciones de intervención en el ámbito penitenciario. Además, la jornada permitió profundizar el análisis sobre los desafíos contemporáneos vinculados a la formación del personal y a la necesidad de sostener espacios permanentes de actualización profesional.