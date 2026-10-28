Catamarca: recuperaron electrodomésticos y documentación robados

En la mañana de hoy, a las 08:15, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores se hicieron presentes en inmediaciones de la calle Joaquín Acuña S/N°, en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo, donde llevaron adelante una serie de rastrillajes en la zona.

Durante el operativo, el personal policial logró encontrar diversos elementos que se encontraban abandonados entre la maleza. El hallazgo incluyó dos televisores, un microondas y una billetera con documentación, objetos que serían producto de un hecho ilícito.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hecho tuvo como damnificado a un hombre de 67 años de edad. Tras el hallazgo, los elementos recuperados quedaron en calidad de secuestro, a disposición de las actuaciones correspondientes.

Intervención de Criminalística y del Precinto Judicial

A raíz de lo ocurrido, se dio intervención a los peritos de la División Criminalística de esa jurisdicción, quienes participaron de las tareas vinculadas con el procedimiento. Asimismo, intervinieron sumariantes del Precinto Judicial N° 10, encargados de labrar las actuaciones de rigor.

La intervención de ambas dependencias se desarrolló en el marco de las diligencias correspondientes al hallazgo de los objetos, que permanecían abandonados entre la vegetación del sector señalado.

La causa quedó bajo directivas de la Fiscalía

Las actuaciones fueron realizadas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que interviene en el marco del procedimiento.