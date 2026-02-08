Catamarca: Recuperaron tres motocicletas y demoraron a un adolescente

Ayer, efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron un procedimiento en la Torre H del barrio 920 Viviendas, donde lograron recuperar tres motocicletas, dos de ellas con requerimiento judicial, y demoraron a un adolescente de 16 años. El operativo se inició cuando los numerarios se entrevistaron con un cabo de Policía, franco de servicio, quien advirtió que frente a un domicilio se encontraba abandonada una motocicleta Voge 300 DS. Tras consultar con el sistema SAE-911, los policías establecieron que el rodado había sido sustraído y era propiedad de un joven de 23 años, por lo que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), quienes detectaron en el lugar otra motocicleta, una Yamaha Crypton 110 cc, que registraba un requerimiento judicial vigente, por lo que también fue incautada.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó de manera espontánea un adolescente de 16 años, a bordo de una Honda Wave 110 cc negra, cuyas características coincidían con un rodado sustraído horas antes en calle República al 200, propiedad de una mujer mayor de edad. La motocicleta fue secuestrada y el joven quedó demorado. Finalmente, intervinieron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N°4. Tomó conocimiento del hecho la Fiscalía Penal Juvenil, que impartió las medidas a seguir.