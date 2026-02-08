Catamarca: Una camioneta colisionó contra una columna y Fiambalá quedó sin luz

Una camioneta de gran porte colisionó contra una columna de energía eléctrica en la ciudad de Fiambalá y dejó a toda la zona sin servicio eléctrico, según informó Telediario Argentina.

El hecho volvió a exponer la fragilidad del sistema de servicios públicos, ya que un solo siniestro fue suficiente para provocar un corte total de energía, afectando a hogares, comercios y actividades esenciales.

Desde la empresa EC SAPEM indicaron que personal técnico trabaja para restablecer el suministro lo antes posible. Sin embargo, entre los vecinos crece el malestar: los cortes se repiten, los costos de luz y agua no dejan de aumentar y la sensación general es que se paga cada vez más por un servicio que responde cada vez peor.

La falta de energía genera un fuerte impacto en la vida diaria y vuelve a poner en debate el estado de la infraestructura eléctrica y la relación entre tarifas, inversión y calidad del servicio. Mientras tanto, Fiambalá espera una solución rápida, en un contexto donde la inflación y el aumento de los servicios profundizan la percepción de empobrecimiento en la población.