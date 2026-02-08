Catamarca: Robó una caja de paltas y fue aprehendido en la zona oeste de la Capital

Un joven de 19 años fue aprehendido en anoche en la ciudad Capital acusado de haber robado una caja de paltas de un local comercial ubicado en la intersección de las avenidas Güemes y Ojo de Agua, en jurisdicción de la Comisaría Sexta.

El procedimiento se registró alrededor de las 20:00, cuando personal policial fue requerido en el comercio por un joven de 24 años, quien manifestó que un sujeto había ingresado al local y sustraído una caja de paltas para luego darse a la fuga.

De inmediato, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y, en la esquina de las calles Víctor Mauvecin y Francisco Moreno, lograron aprehender a un sujeto de apellido Quiroga, de 19 años, quien sería el presunto autor del hecho.

Tras la intervención, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. En tanto, se invitó al encargado del comercio a radicar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 6.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades.