Milei afina su discurso en Mar-a-Lago y define el alineamiento con EE.UU. y el rol regional de la Argentina

El presidente Javier Milei ultima los detalles del discurso que pronunciará el próximo 10 de febrero en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, en el marco de un evento político-empresarial organizado por referentes del espacio conservador estadounidense. El mandatario partirá desde Buenos Aires el lunes 9 y su exposición estará estructurada en tres ejes centrales.

Según pudo saber TN, el discurso tendrá un marcado perfil geopolítico y buscará ordenar la estrategia de alineamiento de la Argentina con Estados Unidos, la adhesión a la iniciativa del Consejo de la Paz —que deberá ser tratada por el Congreso— y la proyección regional que el oficialismo pretende darle al país. La presentación se dará pocos días después de la firma del acuerdo comercial entre ambos países, cuyos detalles se conocieron esta semana.

Si bien el esquema general no diferirá del utilizado en presentaciones anteriores en foros internacionales, el mensaje será más explícito en cuanto al rol regional que el Gobierno asigna a la Argentina. Milei volverá a plantear que el mundo atraviesa una "reconfiguración del orden global" y que, frente a ese escenario, el país decidió integrarse al eje que impulsa Washington, tanto en términos políticos como económicos.

La referencia al Consejo de la Paz funcionará como anclaje institucional de ese posicionamiento. Uno de los puntos centrales del discurso será el lugar que el Ejecutivo busca darle a la Argentina dentro de ese esquema. En intervenciones previas, el Presidente ya expresó su intención de que el país actúe como articulador del espacio conservador en América Latina, en sintonía con los Estados Unidos.

En el Gobierno advierten que esta definición se conecta con la intención oficial de avanzar en la organización de una cumbre de presidentes de derecha en 2026, con sede en Buenos Aires, y de consolidar un bloque regional con agendas comunes en comercio, seguridad, inteligencia y política exterior. En ese marco, también siguen de cerca los procesos electorales previstos para 2026 en Brasil y Colombia.

Desde la Casa Rosada anticipan que Milei retomará conceptos ya utilizados en la CPAC de Mar-a-Lago y en otros foros conservadores, como la idea de una "alianza de naciones libres", la coordinación política entre gobiernos ideológicamente afines y la necesidad de contrapesar la influencia de países y liderazgos de signo opuesto en la región.

El discurso incluirá además un capítulo económico, con referencias directas al reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y a la llegada de inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento, áreas que también impactan en provincias productoras como Catamarca.

El viaje a Mar-a-Lago se inscribe en una agenda internacional más amplia. Milei planea visitar Europa a fines de febrero y prevé regresar a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la Argentina Week en Nueva York, enfocada en el frente financiero y en reuniones con inversores. También mantiene pendientes visitas oficiales al Reino Unido e Israel.