Un automovilista alcoholizado chocó contra un poste de luz en Catamarca

En las primeras horas de este sábado, un incidente vial movilizó a las fuerzas de seguridad en el sector oeste de la capital. Alrededor de las 05:45, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 alertó sobre un choque en la avenida Juan Pablo II sin número, lo que derivó en la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría Quinta.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que un automóvil Fiat Argo de color negro, conducido por un hombre de 39 años, había impactado violentamente contra un poste del alumbrado público. Si bien el choque generó daños materiales de consideración en la parte frontal del rodado y en la estructura pública, el conductor no presentaba lesiones que requirieran asistencia médica de urgencia.

Durante el procedimiento de rutina, los uniformados advirtieron que el automovilista presentaba signos evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, se solicitó la presencia de agentes de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

Tras realizarse el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo, las autoridades procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente a la Ley de Tránsito vigente, y a realizar el secuestro preventivo del vehículo que fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia.