Catamarca: robaron y provocaron destrozos en una iglesia de Santa Rosa

Un grave hecho de inseguridad y vandalismo se registró durante la madrugada de este domingo en la capilla San Pedro, ubicada en el departamento Santa Rosa, según informó Radio Valle Viejo.

De acuerdo con la información conocida, personas desconocidas rompieron vidrios y forzaron una reja para ingresar al interior del templo religioso.

Una vez dentro, los delincuentes provocaron importantes daños materiales. Según se informó, destrozaron armarios, revolvieron distintas dependencias y sustrajeron elementos pertenecientes a la institución.

Además, uno de los aspectos que generó mayor indignación entre los fieles fue que los autores del hecho mancharon con sangre la vestimenta litúrgica utilizada por el sacerdote para las celebraciones religiosas.

Tras cometer el ilícito, los vándalos se dieron a la fuga y hasta el momento no fueron identificados.

La Justicia y personal policial trabajan en la investigación para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables del robo y los daños ocasionados en la capilla.