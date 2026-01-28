Catamarca: robaron un short de un comercio en pleno centro y los detuvieron

Dos personas fueron aprehendidas en el centro de la ciudad Capital tras ser señaladas como presuntas autoras del robo de una prenda de vestir en un local comercial, en un procedimiento llevado adelante por efectivos policiales pertenecientes al COEM-Kappa y al Comando de Operaciones Preventivas (COP). El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Esquiú, una zona de alto tránsito peatonal y comercial.

Según informaron fuentes policiales, durante un patrullaje preventivo realizado por motoristas de ambas unidades especiales, los efectivos fueron alertados sobre un presunto ilícito cometido en un comercio ubicado en las inmediaciones. De acuerdo a las primeras averiguaciones, un hombre y una mujer habrían sustraído una prenda de vestir, para luego intentar retirarse del lugar.

Ante esta situación, el personal policial inició un rápido operativo en la zona, logrando interceptar a los sospechosos en la vía pública. Los mismos fueron identificados como un hombre de apellido Márquez, de 36 años, y una joven de apellido Brizuela, de 29, quienes quedaron inmediatamente bajo custodia policial.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la prenda de vestir denunciada como sustraída, la cual fue secuestrada de manera preventiva y quedó incorporada a las actuaciones judiciales como elemento de prueba. La rápida intervención permitió no solo esclarecer el hecho en el momento, sino también evitar la pérdida del bien y brindar una respuesta inmediata al comerciante damnificado.

Tras concretarse la aprehensión, los policías dieron participación a sus pares de la Comisaría Seccional Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde ocurrió el hecho. El personal de esa unidad se hizo cargo de las actuaciones de rigor y del traslado de los presuntos autores.

Posteriormente, ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas legales correspondientes para la continuidad de la causa. Será ahora la Justicia la encargada de determinar la situación procesal de las personas involucradas y avanzar con la investigación del hecho.