Precaución en Catamarca: siniestro vial con animales sueltos genera demoras en Ruta Nacional 38

Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con extrema precaución sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 562, en territorio catamarqueño, debido a un siniestro vial registrado en el tramo que une las localidades de Huillapima y Miraflores.

Según se informó, el hecho ocurrió luego de que un vehículo colisionara contra animales sueltos que se encontraban sobre la calzada.

En el lugar trabaja personal policial, que lleva adelante desvíos del tránsito por las banquinas, situación que genera demoras en la circulación vehicular.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad habitual, extremar las medidas de seguridad y respetar la señalización preventiva dispuesta en la zona.