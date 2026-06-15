Catamarca: robo y vandalismo en un centro oncológico capitalino

Un intento de robo acompañado de daños materiales motivó un importante procedimiento policial en la Capital, luego de que se registrara un hecho en el Instituto Raviher, establecimiento ubicado en calle Mate de Luna N.º 134 que se especializa en tratamientos oncológicos.

De acuerdo con la información proporcionada, el episodio tuvo lugar en el inmueble propiedad de la ciudadana Imelda Noemí del Valle Villagra, donde se denunciaron acciones vinculadas a un intento de robo y daños ocasionados en el lugar. La situación requirió la intervención inmediata del personal policial, que desplegó un operativo para localizar a los presuntos involucrados una vez que estos emprendieron la fuga.

La rápida respuesta policial

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Comisaría Primera iniciaron tareas de búsqueda para identificar y ubicar a las personas señaladas como sospechosas de haber participado en el episodio.

Según se informó, los involucrados lograron abandonar el lugar y escapar a bordo de una motocicleta, circunstancia que dio inicio a un operativo de localización en distintos puntos de la jurisdicción. La labor policial permitió avanzar rápidamente en la identificación de los sospechosos y establecer los recorridos efectuados durante la huida.

A partir de esas tareas, los uniformados lograron interceptar y arrestar a las personas señaladas, quienes fueron ubicadas en diferentes sectores comprendidos dentro de la jurisdicción de actuación de la dependencia policial.

Los arrestados

Como resultado del procedimiento fueron arrestadas tres personas. Las autoridades identificaron a los involucrados como Sayavedra Valentín Víctor, de 24 años, Rearte Luis, de 37 años y un menor de 16 años.

De acuerdo con los datos suministrados, los tres fueron aprehendidos luego de la fuga que realizaron en motocicleta tras el hecho ocurrido en el instituto médico. La localización de los sospechosos en distintos sectores de la jurisdicción permitió concretar el procedimiento y poner a disposición de la Justicia a las personas señaladas en la investigación.

El operativo de búsqueda y captura

La fuga en motocicleta obligó a desplegar un trabajo de rastreo y patrullaje para determinar el recorrido seguido por los sospechosos.

Las tareas realizadas por efectivos de la Comisaría Primera permitieron avanzar en la búsqueda y culminaron con los arrestos correspondientes. Según la información oficial, las aprehensiones no se realizaron en un único punto, sino en distintos sectores de la jurisdicción, donde finalmente fueron ubicados los sospechosos.

El procedimiento se desarrolló luego del hecho denunciado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, establecimiento que resultó afectado por el intento de robo y los daños registrados.

Intervención judicial

Tras concretarse los arrestos, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia competente. En el caso interviene la Unidad Judicial N.º 1, organismo encargado de recepcionar las actuaciones y continuar con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

De esta manera, la rápida intervención policial permitió concretar la detención de los tres sospechosos señalados en el hecho ocurrido en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer. La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Judicial N.º 1, que tendrá a su cargo el avance de las actuaciones relacionadas con el intento de robo y los daños denunciados en el establecimiento ubicado sobre calle Mate de Luna.