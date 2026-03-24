Catamarca: salvaron a un perro atrapado en el Dique El Jumeal

A las 11:40 de la mañana de hoy, un requerimiento ingresado a través del SAE-911 desencadenó una rápida respuesta policial en el Oeste de la Capital. El aviso daba cuenta de la presencia de un animal en situación de riesgo en el vertedero del Dique El Jumeal, un sector caracterizado por su complejidad geográfica y, en este caso, por una condición determinante: la altura del lugar impedía cualquier posibilidad de escape para el can afectado.

Ante la urgencia de la situación, personal de la Seccional Cuarta se desplazó de inmediato hacia el sitio indicado. Al arribar, los efectivos constataron que el animal se encontraba efectivamente atrapado, sin vías accesibles para salir por sus propios medios, lo que requería una intervención especializada.

Trabajo conjunto y respuesta coordinada

La magnitud del desafío llevó a que los agentes policiales solicitaran la colaboración de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. La articulación entre ambas áreas resultó clave para diseñar y ejecutar un operativo eficaz en un entorno que presentaba dificultades tanto por la altura como por las condiciones del terreno.

El procedimiento se caracterizó por un arduo trabajo, en el que cada movimiento debía ser cuidadosamente evaluado para evitar poner en riesgo tanto al animal como al personal interviniente. La tarea no solo implicaba el acceso al lugar donde se encontraba el can, sino también su posterior extracción en condiciones seguras.

Entre los aspectos más relevantes del operativo se destacan:

Evaluación inicial del terreno, considerando la altura y las dificultades de acceso.

Coordinación entre unidades policiales y bomberos, optimizando recursos humanos y técnicos.

Ejecución de maniobras de rescate, adaptadas a la situación específica del animal.

Prioridad en la integridad física del can, evitando maniobras bruscas o riesgos innecesarios.

El momento del rescate

Tras un despliegue que demandó esfuerzo y precisión, los uniformados lograron finalmente rescatar al animal y ponerlo a salvo. El resultado positivo fue producto de la combinación de rapidez en la respuesta, coordinación interinstitucional y compromiso operativo.

El can, que hasta ese momento se encontraba imposibilitado de salir por sus propios medios, fue retirado del lugar sin que se reportaran complicaciones durante la maniobra. Este desenlace no solo resolvió una situación puntual, sino que también dejó en evidencia la capacidad de respuesta ante emergencias no convencionales.