Catamarca: secuestran motopartes, incautan marihuana y hay un detenido

Un allanamiento realizado en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, derivó en el secuestro de motopartes y en la intervención de la Justicia Federal luego del hallazgo de sustancias estupefacientes en el interior de una vivienda.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Fiambalá en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de la Quinta Circunscripción Judicial. La medida tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio La Ramadita, donde los efectivos desarrollaron las tareas previstas en el marco de la investigación que motivó el operativo.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados encontraron diversos elementos relacionados con motocicletas, situación que motivó una serie de verificaciones destinadas a establecer su procedencia y condiciones de identificación.

El hallazgo de motopartes durante la inspección

Entre los elementos encontrados en la vivienda, los policías localizaron un cuadro de motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos. Tras realizar las verificaciones correspondientes, lograron determinar que aparentemente la estructura no presentaba numeración identificatoria visible.

Ante esta situación, el elemento quedó inmediatamente en calidad de secuestro para su posterior análisis y las actuaciones judiciales correspondientes. Junto al cuadro de motocicleta también fueron secuestrados dos amortiguadores, los cuales pasaron a formar parte de los elementos incorporados a la causa.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento fueron:

• Un cuadro de motocicleta tipo 110 cc.

• Dos amortiguadores.

Según se informó, la ausencia aparente de numeración identificatoria visible en el cuadro motivó la adopción de las medidas legales correspondientes y el resguardo de las piezas encontradas.

La aparición de sustancias sospechosas

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los efectivos policiales observaron otros elementos que llamaron su atención dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información oficial, se detectaron nueve envoltorios de plástico y un frasco que contenían una sustancia de tipo herbácea. Frente a esta situación, los policías solicitaron de inmediato la intervención de personal especializado para determinar la naturaleza del material encontrado.

La actuación quedó entonces en manos de efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR) Tinogasta, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes se hicieron presentes para realizar las diligencias técnicas correspondientes.

Intervención del GAUR

Una vez en el lugar, el personal especializado llevó adelante la prueba de campo destinada a identificar la sustancia encontrada durante el allanamiento.

El resultado de los análisis practicados indicó que se trataría de marihuana, alcanzando un peso total de 25,5 gramos. Tras la confirmación obtenida mediante el procedimiento técnico, los efectivos procedieron al secuestro de la sustancia y de otros elementos vinculados al hallazgo.

Entre los elementos incautados se detallan:

• Nueve envoltorios de plástico con sustancia herbácea.

• Un frasco con sustancia herbácea.

• 25,5 gramos de marihuana.

• Una balanza digital tipo gramera.

La balanza también fue incorporada a las actuaciones y quedó a disposición de la Justicia para las pericias y análisis correspondientes.

Intervención de la Justicia Federal

Como consecuencia del hallazgo de la sustancia estupefaciente, tomó conocimiento del hecho el Juzgado Federal competente, que intervino en el marco de las actuaciones derivadas del procedimiento.

Tras recibir la información relacionada con los elementos secuestrados y los resultados de la prueba de campo practicada por el personal especializado, desde la Justicia Federal se impartieron las directivas correspondientes para la continuidad de la investigación.

En ese contexto, se dispuso que un joven de 22 años de edad quede supeditado a la prosecución de la causa, mientras avanzan las actuaciones judiciales iniciadas a partir de los elementos encontrados durante el allanamiento.