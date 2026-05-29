Catamarca: secuestran cocaína, dinero en efectivo y detienen a cuatro personas

En el marco de una investigación por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante una serie de allanamientos en el sector norte de la Capital.

Los procedimientos se concretaron bajo las directivas del Juzgado Federal y contaron además con la colaboración de personal de la División de Operaciones Especiales Kuntur, que participó de las medidas judiciales desarrolladas en los barrios Portal Norte y La Esperanza.

Las tareas investigativas previas permitieron avanzar con los operativos simultáneos en distintos domicilios, donde los investigadores buscaban elementos vinculados a actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Cocaína, dinero y vehículos secuestrados

Durante los allanamientos, el personal policial logró incautar varios envoltorios de plástico que contenían una sustancia tipo polvo de color blanco. Según se informó, al realizarse la prueba de campo correspondiente, el resultado determinó que se trataría de aproximadamente 127 gramos de cocaína.

La droga quedó en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, junto a otros elementos considerados de interés para la causa.

Además de la sustancia estupefaciente, los efectivos secuestraron:

Ansiolíticos .

. Una camioneta Ford Ranger .

. Una balanza digital de precisión tipo gramera .

. Seis teléfonos celulares .

. $809.100 en efectivo .

. Otros elementos vinculados a la investigación.

La presencia de una balanza digital de precisión y de envoltorios utilizados para el fraccionamiento de sustancias fue incorporada a la causa judicial que se instruye bajo la órbita federal.

Cuatro personas quedaron detenidas

Al finalizar las medidas judiciales ordenadas en el marco de la investigación, los efectivos policiales procedieron a la detención de cuatro personas de ambos sexos.

Los detenidos son dos hombres de 43 y 46 años y dos mujeres de 40 y 65 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con el avance de la causa relacionada con presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Participación de áreas especializadas

Los allanamientos fueron ejecutados por personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, específicamente por efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, quienes llevaron adelante las tareas investigativas previas que derivaron en las medidas judiciales.

En paralelo, intervino la División de Operaciones Especiales Kuntur, que brindó colaboración durante el despliegue operativo realizado en los barrios Portal Norte y La Esperanza.

La investigación se desarrolló bajo las directivas del Juzgado Federal, organismo que dispuso las medidas judiciales concretadas en el sector norte de la Capital.

La causa continúa bajo investigación

Con el secuestro de la droga, el dinero en efectivo, los teléfonos celulares y los demás elementos incorporados al expediente, la causa continuará ahora bajo análisis judicial.

Los investigadores avanzarán sobre el material secuestrado durante los procedimientos, mientras las cuatro personas detenidas permanecen a disposición de la Justicia Federal en el marco de la investigación por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Los procedimientos realizados en Portal Norte y La Esperanza permitieron además el secuestro de una camioneta Ford Ranger y diversos elementos considerados relevantes para profundizar la pesquisa vinculada al narcomenudeo en el sector norte de la Capital.