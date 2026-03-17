Catamarca: secuestran cocaína, incautan un vehículo y arrestan a un hombre

En el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas, efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia protagonizaron un procedimiento que derivó en el secuestro de estupefacientes y un automóvil en la Capital. El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Dr. Deodoro Maza y calle Lavalle, donde los uniformados observaron un automóvil Peugeot 206 de color rojo en el que se trasladaban dos personas de sexo masculino, de 40 y 46 años de edad.

Durante el control, uno de los ocupantes del rodado se habría despojado de un frasco que contenía treinta y uno (31) envoltorios de plástico con una sustancia tipo polvo de color blanco, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Ante la situación, los efectivos de Seguridad Vial solicitaron la intervención de personal de la Seccional Sexta, que corresponde por jurisdicción, quienes a su vez dieron participación a la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

El procedimiento incluyó la realización de la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que la sustancia incautada sería cocaína.

Como consecuencia:

Se procedió al secuestro de los 31 envoltorios

Se dio intervención al Juzgado Federal

El vehículo Peugeot 206 fue también incautado

En este último caso, el rodado fue retenido por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Tránsito, sumando un elemento adicional al procedimiento.

Segundo procedimiento: otro hallazgo de cocaína

En paralelo, y en el marco de otro operativo policial, se registró un hecho similar en un punto distinto de la ciudad. El procedimiento tuvo lugar en la avenida Juan Chelemín al 1.500, donde efectivos de la Comisaría Primera interceptaron a un hombre de 48 años de edad que fue sorprendido portando nueve (09) envoltorios de plástico con una sustancia tipo polvo de color blanco.

Ante esta situación, se dio intervención a:

Personal de la Seccional Décima, correspondiente por jurisdicción

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas

Confirmación y medidas judiciales

Al igual que en el primer caso, los especialistas realizaron tareas propias de su área y llevaron adelante la prueba de campo de rigor, que permitió determinar que la sustancia hallada también se trataría de cocaína.

Como resultado del procedimiento:

La sustancia fue secuestrada

Se dio intervención a la Justicia Federal

El hombre de 48 años quedó en calidad de arrestado

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se procedió a labrar las actuaciones de rigor.

Procedimientos coordinados y actuación judicial

Ambos operativos reflejan la intervención coordinada de distintas áreas de la Policía de la Provincia, que actuaron de acuerdo a sus competencias y jurisdicciones.

En los dos casos, la participación de la Dirección Drogas Peligrosas resultó clave para la identificación de las sustancias y la consolidación de los procedimientos, a partir de la realización de las pruebas técnicas correspondientes.

Asimismo, la intervención del Juzgado Federal en ambos hechos marca el encuadre legal de las actuaciones, en el contexto de presuntas infracciones vinculadas a estupefacientes.

Acciones en el marco de la normativa vigente

Los procedimientos se llevaron a cabo conforme a las disposiciones vigentes, con intervención de las autoridades competentes y bajo la órbita de la Justicia Federal.

La detección de sustancias, su secuestro y la detención de personas implicadas forman parte de las acciones que se despliegan en la Capital, en un contexto de controles que incluyen tanto la circulación vehicular como la identificación de personas.

En este escenario, la actuación conjunta de distintas dependencias policiales permitió avanzar en dos procedimientos con resultados concretos, consolidando el accionar en materia de prevención y control en el ámbito urbano.