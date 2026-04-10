Catamarca: secuestran material vinculado en una causa de abuso sexual infantil

En una intervención llevada adelante hoy a las 11:00, se desplegó un operativo de carácter simultáneo bajo directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos. La acción se enmarca dentro de tareas específicas de investigación vinculadas a delitos informáticos y fue ejecutada por personal especializado de las fuerzas de seguridad provincial.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), quienes actuaron de manera coordinada junto a sus pares de la División Investigaciones Judiciales de la Institución. Esta articulación operativa permitió materializar allanamientos simultáneos en dos puntos específicos de la ciudad.

Las tareas se desarrollaron en el contexto de una investigación en curso, en la que se buscó preservar y asegurar elementos tecnológicos de interés para la causa, siguiendo las directivas judiciales impartidas previamente.

Los domicilios allanados y la ejecución de las medidas

Los procedimientos se concretaron en dos viviendas ubicadas en:

Avenida Güemes al 1.200

Calle Laureano Brizuela S/N°, Villa Parque Chacabuco

En ambos inmuebles, los investigadores procedieron a realizar las medidas dispuestas por la autoridad judicial, con el objetivo de identificar, asegurar y secuestrar dispositivos electrónicos que pudieran estar vinculados a la investigación.

La simultaneidad de los allanamientos respondió a la necesidad de preservar la integridad de los elementos potencialmente relevantes, evitando cualquier tipo de alteración o pérdida de información digital.

El despliegue operativo se desarrolló bajo las órdenes impartidas por la justicia interviniente, que además estableció las medidas posteriores a seguir en relación con el material incautado.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Como resultado de los allanamientos, los efectivos policiales procedieron al secuestro de diversos dispositivos electrónicos y accesorios, todos ellos puestos a disposición de la Justicia interviniente.

El material incautado incluye:

Cinco teléfonos celulares , de los cuales: Cuatro marca Samsung Uno marca Motorola

, de los cuales: Cuatro tarjetas micro SD , con capacidades de almacenamiento de 4 y 8 GB

, con capacidades de almacenamiento de Una notebook marca Lenovo

Una disquetera

Un cargador Lenovo

Siete chips de telefonía celular

Cada uno de estos elementos fue debidamente resguardado como parte de la cadena de investigación, quedando bajo disposición judicial para su análisis conforme a las directivas impartidas.

El conjunto de dispositivos secuestrados constituye material de interés dentro del marco de la causa, dado su posible vínculo con la investigación en curso.