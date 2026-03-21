Catamarca: secuestran una narcoencomienda en Andalgalá y detienen a un joven

Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de Andalgalá, tras un operativo realizado por personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en la terminal de ómnibus, donde el sospechoso retiró una encomienda que era objeto de seguimiento. Al ser inspeccionada, los efectivos encontraron una bolsa y veinte envoltorios de plástico con marihuana, que fueron inmediatamente secuestrados.

Durante el operativo también se incautaron un cigarrillo de fabricación casera con la misma sustancia, un teléfono celular iPhone, una balanza de precisión, un picador de madera y la guía de la encomienda.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición del Juzgado Federal interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir en la causa.