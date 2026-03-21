La lupa sobre Faroni: masivos allanamientos en la AFA por orden judicial

El escenario institucional del fútbol argentino se vio sacudido este viernes por una serie de procedimientos judiciales que colocan a una figura de alto perfil en el centro de una tormenta legal sin precedentes. El empresario y dirigente Javier Faroni ha quedado bajo la lupa de la Justicia Federal de Campana luego de que se ejecutaran masivos allanamientos en las sedes neurálgicas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tanto en el predio de Ezeiza como en la histórica sede de la calle Viamonte. Los operativos fueron dispuestos por el juez Adrián González Charvay, quien ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad con el objetivo de secuestrar documentación probatoria que permita sustentar las sospechas sobre presuntas maniobras de defraudación y lavado de activos. La jornada de ayer marcó un punto de inflexión en una causa que ya venía sumando elementos, pero que ahora apunta de manera directa a la intersección entre la gestión administrativa de la entidad madre del fútbol y los negocios privados del dirigente.

Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el eje principal de las pesquisas se centra en el predio de Pilar y mantiene a Faroni en la mira bajo la sospecha de que existirían irregularidades graves en las concesiones otorgadas y en el flujo de fondos destinados a infraestructura deportiva. La Justicia busca determinar con precisión si el dirigente utilizó su posición estratégica para direccionar beneficios económicos en torno al nuevo centro de entrenamiento proyectado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Durante los procedimientos, los peritos trabajaron hasta última hora del viernes retirando soportes digitales y bibliatos con información comercial detallada, además de balances contables y contratos específicos que vinculan a las firmas de Faroni con la asociación. El impacto de la medida radica en la conexión directa que el magistrado establece entre la administración de la AFA y la actividad comercial del empresario teatral.

El foco en el predio de Pilar y el flujo de fondos

Mientras el secreto de sumario rige sobre gran parte de las actuaciones para evitar la filtración de datos sensibles, trascendió que la lupa está puesta específicamente en cómo se financiaron las obras en Pilar y qué rol jugaron las sociedades vinculadas a Faroni en dicha triangulación de capitales. Con el material recolectado, la fiscalía se dispone ahora a realizar un exhaustivo cruce de datos patrimoniales que podría comprometer seriamente la situación procesal de los involucrados en las próximas semanas. Los investigadores buscan desentramar si existió una maniobra para desviar fondos hacia el ámbito privado bajo la apariencia de mejoras edilicias en el predio deportivo. La dirigencia del fútbol argentino aguarda con hermetismo los resultados de una pericia que promete revelar la verdadera naturaleza de los contratos comerciales bajo sospecha en la Argentina.

La recolección de pruebas durante la jornada de ayer incluyó no solo los balances contables de la institución, sino también una minuciosa revisión de los contratos que vinculan a las empresas de Faroni con la entidad. Esta búsqueda de nueva documentación fue ordenada expresamente por el juez de Campana con el fin de robustecer el expediente con soportes digitales e información comercial que aclare el origen y destino del dinero público y privado que circula por la asociación. En los próximos días, el peritaje técnico de los dispositivos secuestrados será una pieza clave para determinar si el dirigente incurrió en delitos federales utilizando la estructura del fútbol para beneficios propios.