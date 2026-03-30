Catamarca: secuestran un vehículo con pedido judicial y $800.000 en efectivo

En un procedimiento llevado a cabo en la Capital, efectivos de la Comisaría Primera lograron la aprehensión de dos personas, el secuestro de un vehículo y la incautación de una suma cercana al millón de pesos en efectivo.

El hecho tuvo lugar en la avenida Acosta Villafañez, entre las avenidas Alem e Italia, donde el personal policial interceptó a dos sujetos identificados por sus apellidos como Agulles (41) y Del Campo (43).

Ambos se encontraban circulando en un automóvil Volkswagen Gol Trend, que posteriormente quedó en calidad de secuestro tras detectarse una irregularidad clave en su situación legal.

Un vehículo con requerimiento judicial

Según se informó, el rodado presentaba un requerimiento judicial vigente por el supuesto delito de estafa, dispuesto por la Justicia de la provincia de Salta.

Este dato fue determinante para que el vehículo quedara inmediatamente bajo custodia policial, integrando las actuaciones que se desarrollan en torno al caso. El secuestro del automóvil se enmarca en un procedimiento que no solo abordó la situación del rodado, sino también otros elementos hallados en poder de los aprehendidos

En relación al dinero secuestrado, se indicó que los sujetos no pudieron acreditar la legítima propiedad ni la procedencia de la suma, lo que motivó su incautación como parte de la investigación en curso.

Un antecedente inmediato: agresión y fuga

El operativo policial también se vincula con un hecho ocurrido instantes previos, que involucró directamente a uno de los aprehendidos.

De acuerdo a la información oficial, el hombre de 43 años habría agredido físicamente a otra persona en la calle Ayacucho al 500, para luego darse a la fuga.

Este episodio fue determinante para la intervención policial que culminó con la interceptación del vehículo en avenida Acosta Villafañez.

Intervención judicial y medidas en curso

Tras el procedimiento, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco de la causa.

La intervención judicial se da en un contexto que combina distintos elementos bajo investigación:

El requerimiento judicial del vehículo por estafa

La procedencia del dinero incautado

La agresión denunciada en la vía pública

La situación de los elementos secuestrados

La articulación de estos factores configura un escenario complejo que deberá ser analizado por la Justicia para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.