Catamarca: secuestraron marihuana y detuvieron a cuatro personas en Belén

Cuatro personas, de entre 21 y 31 años, fueron detenidas durante un procedimiento antidrogas realizado en la ciudad de Belén, luego de que la Policía secuestrara 343 gramos de marihuana que llevaban entre sus pertenencias.

El operativo fue llevado adelante por numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales, quienes se encontraban realizando un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 46.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a cuatro hombres de 21, 22, 29 y 31 años que circulaban a bordo de dos motocicletas de 150 cc.

Hallaron la droga durante el control

Según informó la Policía, los efectivos advirtieron que los ocupantes transportaban varios envoltorios de plástico. Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron en su interior una sustancia que posteriormente fue identificada como marihuana, con un peso total de 343 gramos.

Como consecuencia del procedimiento, los agentes secuestraron la sustancia, las dos motocicletas y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.