Un operativo preventivo realizado por efectivos policiales en el departamento Capayán terminó con el secuestro de una motocicleta Honda Wave de 110 cc, luego de que se difundieran en distintas redes sociales imágenes que mostrarían a un motociclista realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar hoy, a las 18:00, durante recorridos preventivos sobre la Ruta Provincial N° 14, en la localidad de Huillapima. En ese contexto, personal del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado (GAMA) identificó una motocicleta que era conducida por un adolescente de 14 años de edad.

Tras la intervención, los uniformados procedieron al secuestro del vehículo, en el marco de las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la normativa vigente en materia de tránsito.

Intervino la comisaría de Huillapima

Luego del procedimiento, el personal del GAMA dio intervención a sus pares de la Seccional de Huillapima, dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona donde se produjo el operativo.

Los efectivos de esa unidad llevaron adelante las actuaciones administrativas correspondientes y labraron el acta por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Posteriormente, el motovehículo fue remitido a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las actuaciones realizadas.

La motocicleta estaría vinculada con las imágenes viralizadas

Uno de los aspectos centrales del procedimiento está relacionado con un video que comenzó a circular en distintas plataformas y redes sociales, en el que se observa a un sujeto desplazándose en una motocicleta mientras realiza maniobras peligrosas conocidas popularmente como "willy".

Esta práctica consiste en circular sobre una sola rueda, una maniobra que implica riesgos durante la conducción y la circulación por la vía pública.

Según se indicó, la motocicleta secuestrada sería la misma que aparece en las imágenes difundidas, por lo que el procedimiento policial se vincula con la circulación de ese material audiovisual.