El CD capitalino reconoció al oficial que salvó a dos bebés

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca llevó adelante un reconocimiento institucional a la Policía de la Provincia de Catamarca por su labor al servicio de la comunidad y distinguió especialmente al Oficial Principal Fernando Lazarte, quien fue homenajeado por haber salvado la vida de dos niños de muy corta edad en diferentes intervenciones realizadas a lo largo de su carrera policial.

La medida fue sancionada mediante una declaración aprobada por el cuerpo deliberativo capitalino y tuvo como eje central destacar el trabajo cotidiano que realiza la fuerza policial en tareas de protección ciudadana, así como también reconocer el compromiso y la preparación profesional de efectivos que protagonizaron actuaciones consideradas de relevancia humana y social.

Las iniciativas fueron impulsadas por el concejal Christian Perea Ansinelli y contemplaron tanto un reconocimiento institucional dirigido a la Policía de Catamarca como la entrega de la distinción "Mérito San Fernando" al Oficial Principal Lazarte. La ceremonia reunió a autoridades policiales y representantes del Concejo Deliberante en un acto donde se puso en valor el rol que cumple la institución policial en la comunidad y la importancia de la capacitación permanente para intervenir en situaciones críticas.

Reconocimiento institucional

El Concejo Deliberante capitalino resolvió reconocer públicamente a la Policía de la Provincia de Catamarca "por su entrega al servicio de la comunidad", destacando el trabajo que diariamente realiza la institución en materia de seguridad y protección ciudadana. La declaración aprobada por el cuerpo deliberativo puso énfasis en distintos valores vinculados al ejercicio de la función policial.

Entre los aspectos destacados durante el reconocimiento institucional se mencionaron:

La vocación de servicio.

La responsabilidad.

El sacrificio que implica la tarea policial.

El compromiso cotidiano con la ciudadanía.

El trabajo permanente en materia de seguridad.

La iniciativa buscó reflejar el acompañamiento institucional hacia la labor desarrollada por la fuerza provincial y reconocer públicamente el rol que cumplen sus integrantes en beneficio de la sociedad.

La distinción al Oficial Principal Fernando Lazarte

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de la distinción "Mérito San Fernando" al Oficial Principal Fernando Lazarte. El reconocimiento estuvo motivado por distintas actuaciones policiales en las que el efectivo logró salvar la vida de dos niños de muy corta edad. De acuerdo con lo expresado durante el acto, el accionar de Lazarte evidenció:

Preparación profesional.

Capacidad de respuesta ante situaciones límites.

Compromiso humano.

Intervención oportuna en procedimientos críticos.

La distinción buscó poner en valor no solo los resultados de esas intervenciones, sino también la importancia de la formación y capacitación dentro de la institución policial para afrontar situaciones de emergencia.

Oficial Lazarte

El acto contó con la participación de distintas autoridades de la Policía de la Provincia de Catamarca, quienes acompañaron el reconocimiento impulsado por el Concejo Deliberante.

Entre los presentes estuvieron el Jefe de Policía, Comisario General (RE) Marcos Manuel Herrera, el Inspector General de Policía, Comisario General Sebastián Eduardo Carrizo, el Jefe del Departamento Investigaciones Judiciales, Comisario Mayor Julio Acevedo, la Jefa del Departamento Logística, Comisario Mayor Silvia González, el Oficial Principal Fernando Lazarte.

La presencia de la conducción policial otorgó un marco institucional al reconocimiento y permitió destacar el valor que la fuerza le asigna tanto a la capacitación permanente como al trabajo diario de sus efectivos.