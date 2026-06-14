Catamarca: tres hombres fueron aprehendidos por intentar usurpar un terreno

Un operativo llevado adelante por personal policial en el departamento Valle Viejo culminó con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de un vehículo, en el marco de una intervención realizada en la localidad de Antapoca. El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría Sumalao mientras desarrollaban recorridos preventivos en la zona, una tarea habitual destinada a reforzar la presencia policial y prevenir posibles hechos delictivos.

De acuerdo con la información suministrada, los uniformados se encontraban efectuando controles y patrullajes cuando detectaron una situación que motivó su inmediata intervención. Como resultado de las actuaciones, procedieron a la aprehensión de tres personas señaladas como sospechosas de intentar usurpar un terreno ubicado en el sector.

El procedimiento realizado en Antapoca

El hecho tuvo lugar en la localidad de Antapoca, perteneciente al departamento Valle Viejo. Allí, efectivos de la Comisaría Sumalao desarrollaban recorridos preventivos cuando advirtieron una situación que derivó en el accionar policial.

Según se informó, los sujetos habrían sido sorprendidos infraganti mientras intentaban concretar la usurpación de un terreno de la zona. Ante esta circunstancia, los agentes actuaron de manera inmediata para controlar la situación y evitar que el hecho avanzara.

Como consecuencia del procedimiento, fueron aprehendidos tres hombres identificados por los apellidos:

Soria, de 21 años.

Nieva, de 50 años.

Páez, de 52 años.

La intervención permitió además el secuestro de un automóvil que habría estado vinculado al episodio investigado.

Secuestro de un Fiat Palio

Durante el operativo, el personal policial también procedió al secuestro de un automóvil marca Fiat Palio, vehículo que quedó bajo disposición de las autoridades intervinientes en el marco de las actuaciones correspondientes.

El rodado fue incorporado a las actuaciones realizadas tras el procedimiento desarrollado en Antapoca, junto con los demás elementos vinculados al caso.

Intervención de la Fiscalía

Tras la aprehensión de los tres sospechosos, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Justicia. Las personas involucradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tomó intervención en el caso para avanzar con las medidas procesales correspondientes.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las directivas y medidas a seguir en relación con los aprehendidos y con los elementos secuestrados durante el procedimiento.

La intervención policial permitió poner fin a la situación detectada en Antapoca y dejar el caso bajo la órbita de la Justicia, que será la encargada de determinar los pasos posteriores en la investigación. Mientras tanto, los tres hombres permanecen vinculados a la causa iniciada tras ser presuntamente sorprendidos intentando usurpar un terreno en esa localidad del departamento Valle Viejo.