Catamarca: una joven fue aprehendida tras atacar a golpes a un hombre en El Pajonal

Una joven de 23 años, de apellido Sarverry, fue aprehendida en las últimas horas luego de protagonizar un episodio de violencia en la localidad de El Pajonal, en el departamento Pomán.

De acuerdo con la información policial, numerarios de la Comisaría de Pomán intervinieron tras un hecho en el que la mujer habría agredido físicamente a un joven de 24 años utilizando un palo.

Como consecuencia del ataque, el joven sufrió lesiones y recibió asistencia médica en el Nosocomio Zonal "Dr. Roberto Ramón Carro". Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivado al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Tras la intervención policial, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.