Depravado: le realizó tocamientos impúdicos en la calle y luego intentó ingresar a su casa

Efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) intervinieron en la ciudad de Santa María, ante un episodio que involucró a un joven de 22 años y una mujer de 26.

Durante el procedimiento, los uniformados arrestaron en averiguación del hecho al joven, quien había sido señalado por la damnificada como el presunto autor de una serie de situaciones ocurridas en inmediaciones de su vivienda. De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, la joven manifestó que el sujeto habría intentado ingresar a su vivienda sin su consentimiento.

El episodio denunciado no se habría limitado al intento de ingreso al inmueble. Según el señalamiento realizado por la mujer, momentos antes y en inmediaciones de la vivienda, el joven también habría intentado realizarle tocamientos impúdicos. Ante esta situación, el personal policial intervino y procedió al arresto del sospechoso en averiguación del hecho.

El señalamiento de la damnificada

La intervención se originó a partir del señalamiento realizado por una joven mujer de 26 años, quien indicó a los efectivos que el hombre de 22 años sería el presunto responsable de los hechos.

La información oficial refiere dos situaciones diferentes vinculadas con el mismo episodio. Por un lado, el supuesto intento de realizarle tocamientos impúdicos en inmediaciones del inmueble y, posteriormente, el presunto intento de ingresar a su vivienda sin contar con su consentimiento. La intervención del GPM permitió localizar y arrestar al joven, quien quedó sujeto a las disposiciones correspondientes mientras se avanzaba con las medidas judiciales.

Es importante señalar que, según la información suministrada, el hombre fue arrestado en averiguación del hecho, mientras la investigación quedó bajo la órbita de la autoridad judicial correspondiente.

Traslado a la comisaría

Luego del procedimiento, el joven de 22 años fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Desde ese ámbito judicial se indicaron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento. La intervención de la Fiscalía permitió encauzar las actuaciones derivadas del episodio y establecer los pasos correspondientes para avanzar en la investigación.

El arresto y posterior traslado del joven se produjo después de la intervención de los efectivos del Grupo de Prevención Motorizada, quienes actuaron a partir del señalamiento realizado por la mujer.

La denuncia penal, un paso pendiente

Además de disponer las medidas correspondientes, desde la Fiscalía se indicó que la damnificada fuera invitada a radicar la denuncia penal correspondiente.

Este paso forma parte de las actuaciones posteriores al procedimiento policial y permitirá formalizar ante la Justicia el relato de la joven respecto de los hechos señalados. Mientras tanto, el joven permanece alojado en la dependencia policial y a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, que deberá avanzar con las medidas indicadas en relación con el caso.

El procedimiento registrado en Santa María quedó así bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente. El Grupo de Prevención Motorizada realizó el arresto del joven en averiguación del hecho y posteriormente lo trasladó a una dependencia policial. La Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial tomó intervención y dispuso las medidas que debían cumplimentarse, mientras que la damnificada fue invitada a formalizar la denuncia penal.