Mal hijo: agredió a su madre, la amenazó de muerte e intentó incendiar su vivienda

Un procedimiento policial realizado en el sector norte de la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 27 años, de apellido Avellaneda, quien quedó sospechado de protagonizar un grave episodio de violencia intrafamiliar.

El operativo fue llevado a cabo por personal del COEM-Kappa en la esquina de las calles Nicaragua y Alpatauca, lugar donde los efectivos intervinieron tras tomar conocimiento de un hecho que involucraba a una mujer mayor de edad y a su hijo. De acuerdo con la información oficial suministrada, el joven habría agredido físicamente a su madre, generando una situación que motivó la inmediata actuación del personal policial.

Según lo informado, además de la agresión física, el sospechoso habría amenazado de muerte a su madre, agravando el episodio que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.

La información oficial también señala que el joven intentó incendiar el domicilio de la mujer, circunstancia que forma parte de los hechos atribuidos y que fue considerada durante el procedimiento realizado por los efectivos del COEM-Kappa.

Tras la intervención policial, el hombre fue reducido y posteriormente aprehendido en el lugar, quedando bajo custodia para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Traslado a la Comisaría Séptima

Una vez finalizado el procedimiento, el supuesto autor fue trasladado a la Comisaría Séptima, dependencia donde quedó alojado mientras se da continuidad a las actuaciones correspondientes.

Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que continuará con la intervención judicial relacionada con el hecho.

La actuación policial permitió concretar la aprehensión del sospechoso luego del episodio denunciado, dando inicio a las actuaciones judiciales previstas para este tipo de situaciones.

Intervención judicial para la víctima

En el marco del procedimiento, la mujer damnificada fue invitada a formalizar la denuncia por lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, se le indicó que debía radicar la presentación correspondiente en la Unidad Judicial N.º 7, donde podrá avanzar con las actuaciones derivadas del hecho denunciado.

La intervención policial concluyó con la asistencia inicial a la víctima, la aprehensión del presunto autor y su puesta a disposición de la Justicia para el desarrollo de la investigación correspondiente.