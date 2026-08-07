Tensión en el microcentro: se investiga un presunto disparo a un comercio

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron este viernes en el microcentro de la Capital, luego de que la Policía de la Provincia dispusiera un importante operativo preventivo que incluyó el corte total de la circulación vehicular y peatonal en un sector de calle Salta, entre Zurita y Mate de Luna.

El procedimiento fue montado tras el reporte de un aparente disparo de arma de fuego, situación que motivó la rápida intervención de efectivos policiales y la adopción de medidas preventivas mientras se iniciaban las primeras tareas investigativas.

La presencia de móviles policiales y el vallado del sector modificaron de manera momentánea la circulación habitual en una de las zonas con mayor movimiento del centro capitalino, generando sorpresa entre quienes transitaban por el lugar.

Corte preventivo para preservar el área

Como parte del operativo, la Policía restringió completamente el tránsito de vehículos y peatones en el tramo comprendido entre Zurita y Mate de Luna sobre calle Salta.

La medida tuvo como finalidad permitir que los efectivos desarrollaran las primeras diligencias destinadas a establecer qué había ocurrido y preservar el lugar mientras avanzaban las actuaciones correspondientes. Durante el procedimiento, el personal policial permaneció trabajando en la zona, mientras el acceso al sector continuaba restringido para evitar interferencias en las tareas que se desarrollaban.

Una vidriera dañada y una investigación en marcha

Según trascendió, durante el hecho una vidriera resultó dañada, circunstancia que forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.

Las primeras informaciones indican que los investigadores buscan determinar si ese daño fue provocado por un disparo de arma de fuego o si, por el contrario, fue consecuencia del impacto de otro elemento contundente.

Hasta el momento, ese aspecto continúa bajo análisis y forma parte de las actuaciones iniciadas para reconstruir lo sucedido. En ese contexto, el operativo policial se concentró en relevar los primeros indicios disponibles y establecer las circunstancias que dieron origen al procedimiento preventivo desplegado en el lugar.

Sorpresa entre vecinos, peatones y automovilistas

El despliegue policial llamó la atención de quienes circulaban por el microcentro durante una franja horaria caracterizada por una intensa actividad comercial y un importante movimiento de personas. La presencia de patrulleros y el vallado de la cuadra despertaron la curiosidad de vecinos, transeúntes y automovilistas, quienes observaron el desarrollo del procedimiento mientras el tránsito permanecía interrumpido.

La restricción preventiva de la circulación modificó temporalmente la dinámica habitual del sector, obligando a desviar el tránsito y generando expectativa entre quienes intentaban conocer las razones del operativo.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si el disparo de arma de fuego efectivamente se produjo ni cuáles fueron las circunstancias que dieron origen al procedimiento desarrollado en calle Salta.

Tampoco se brindaron precisiones oficiales respecto del origen del daño registrado en la vidriera ni sobre los elementos que forman parte de la investigación.