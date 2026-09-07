Incendio en el basural municipal: el humo afecta la visibilidad en la Ruta 38

Un incendio se desató este lunes en el basural municipal ubicado sobre la Ruta Nacional 38, en inmediaciones de El Pantanillo, y generó una importante presencia de humo en la zona, segun informó Radio Valle Viejo.

Vecinos dieron aviso sobre el fuego y advirtieron que la humareda restringe la visibilidad para quienes circulan por ese tramo de la ruta.

Ante esta situación, se solicita a los conductores extremar los recaudos, reducir la velocidad y mantener especial atención al atravesar el sector afectado por el humo.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el origen del incendio ni sobre el operativo desplegado para controlar las llamas.