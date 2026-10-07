Juicio por la muerte de Maradona: los alegatos comienzan este jueves

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer este jueves sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ambos funcionarios judiciales sostienen la acusación contra los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, en el marco de la investigación por las circunstancias que rodearon el fallecimiento del astro argentino.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, Ferrari e Iribarren tendrán un máximo de cuatro horas para desarrollar la lectura de sus alegatos y definir el pedido de penas o las absoluciones que correspondan para cada uno de los sindicados.

El tramo de la Fiscalía representa uno de los momentos centrales del juicio, ya que allí se expondrá formalmente la posición del Ministerio Público respecto de la responsabilidad que atribuye a los siete acusados.

Entre los imputados se encuentran profesionales y responsables vinculados a la atención de Maradona:

Leopoldo Luque , exmédico personal del astro argentino y neurocirujano.

, exmédico personal del astro argentino y neurocirujano. Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Carlos Díaz , psicólogo.

, psicólogo. Ricardo Omar Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , jefe de enfermería.

, jefe de enfermería. Pedro Di Spagna , médico clínico.

, médico clínico. Nancy Edith Forlin, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Los siete enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión, de acuerdo con la acusación bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual.

El turno de las querellas

Una vez finalizada la exposición de los fiscales, será el turno de las querellas. El abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, dará inicio a los alegatos de los particulares damnificados.

Las querellas contarán con tres horas para presentar sus argumentos. La actividad continuará posteriormente, ya que los asesores legales de los particulares damnificados seguirán con sus exposiciones el martes 13 y el miércoles 14, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. El cronograma establecido para esta etapa del proceso contempla luego la participación de los defensores de los acusados. Los abogados defensores tendrán sus jornadas de alegatos los días 20, 21 y 22 del mes, completando así una instancia decisiva del juicio.

El desarrollo de las exposiciones estará sujeto además a las pautas fijadas por el tribunal para evitar que los alegatos se conviertan en una nueva instancia de producción de prueba.

Las advertencias del juez Alberto Gaig

En ese sentido, el juez Alberto Gaig estableció límites precisos para el desarrollo de los alegatos. El magistrado advirtió que "no se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones" que puedan entorpecer el normal desarrollo de las exposiciones.

El juez también señaló que "no se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba", una indicación vinculada con la necesidad de concentrar esta etapa del proceso en los argumentos de las partes a partir de los elementos que ya fueron incorporados. Gaig también pidió evitar la reproducción extensa de determinados elementos que ya forman parte del expediente. En particular, indicó que "se deberá evitar cualquier lectura extensa de chats, pericias y declaraciones".

A esa indicación sumó otra precisión respecto de los registros de audio. El magistrado concluyó que "no se reeditará la producción de audios", delimitando de ese modo los recursos que podrán utilizarse durante las exposiciones.

Las instrucciones buscan encuadrar los alegatos dentro de los tiempos previstos y evitar que esta instancia derive en una reiteración extensa de elementos que ya fueron incorporados durante el proceso.

Dos posiciones enfrentadas sobre la muerte

Uno de los puntos centrales del juicio está relacionado con la interpretación de las circunstancias médicas que rodearon la muerte de Maradona. La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante 12 horas antes de fallecer. De acuerdo con esa posición, la muerte se produjo como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Esta interpretación constituye uno de los fundamentos sobre los cuales las partes acusadoras sostienen su planteo en el proceso y será parte del contenido que se expondrá durante los alegatos.

La contraparte, en cambio, sostiene una explicación diferente sobre el desenlace. La defensa plantea que el fallecimiento se produjo a raíz de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

Las dos posiciones configuran así uno de los principales ejes de controversia del juicio: mientras la Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona atravesó un período de agonía y vinculan su muerte con las condiciones cardíacas señaladas, la contraparte plantea que se trató de un episodio cardíaco repentino e imposible de prever.