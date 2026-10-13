Caso William Barroso: la Fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso

La Fiscalía y la querella expusieron este martes sus alegatos en el juicio contra tres policías de la provincia acusados de agredir a William Barroso, quien tenía 16 años cuando ocurrió el episodio investigado. Durante su exposición ante la Cámara Penal N.º 1, el fiscal Alejandro Dalla Lasta mantuvo la acusación y solicitó para los imputados tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

El pedido de pena llegó después de una exposición en la que el representante del Ministerio Público repasó las circunstancias del hecho y los elementos reunidos durante el proceso. Entre los aspectos centrales de su argumentación, hizo referencia al episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de junio de 2017 y destacó las pericias que acreditaron que el adolescente sufrió lesiones con secuelas irreversibles.

La audiencia de alegatos constituyó una instancia decisiva del debate, ya que permitió a las partes exponer sus conclusiones sobre las pruebas y las responsabilidades que atribuyen a los acusados. Mientras la Fiscalía sostuvo la acusación y formuló su pedido de condena, la querella también expuso sus argumentos para respaldar la responsabilidad de los tres efectivos.

Ahora, el proceso se encamina hacia su definición. Antes de que los jueces emitan el fallo, los imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Posteriormente, la Cámara Penal N.º 1 dará a conocer el veredicto, previsto para este martes.

Los testimonios y las pericias, en el centro de los alegatos

Durante su exposición, Dalla Lasta repasó las pruebas que consideró relevantes para sostener la acusación. Además de las pericias médicas que acreditaron las lesiones y sus consecuencias irreversibles, mencionó los testimonios de William Barroso, su padre, su hermana, un ex cuñado y dos vecinas que habrían observado el accionar policial.

Esas declaraciones fueron incorporadas al análisis del episodio ocurrido en 2017 y formaron parte de la argumentación presentada por la Fiscalía ante el tribunal. La reconstrucción de lo sucedido y la evaluación de las distintas versiones sobre el origen de las lesiones constituyeron puntos centrales del debate.

Uno de los aspectos más discutidos fue cómo se produjo la fractura del adolescente. La defensa de los acusados sostuvo que la lesión se habría originado cuando la motocicleta en la que circulaba Barroso chocó contra unos bloques que estaban apilados en la vereda. Esa explicación fue cuestionada por el fiscal, quien señaló que la defensa no logró acreditarla durante el proceso.

En respaldo de su planteo, Dalla Lasta remarcó que una de las vecinas que declaró en el juicio ubicó la motocicleta alejada del montículo. Ese testimonio fue señalado durante los alegatos en el marco de la discusión sobre las circunstancias en las que se produjo la lesión.

De esta manera, la controversia en torno al origen de la fractura quedó expuesta como uno de los ejes de las posiciones enfrentadas. Por un lado, la versión de los acusados vinculó la lesión con un choque de la moto contra los bloques; por otro, la Fiscalía cuestionó esa explicación y sostuvo su acusación a partir de los elementos analizados durante el debate.

La declaración del comisario Nieva

Otro de los testimonios mencionados por el fiscal fue el del comisario Nieva. Durante su declaración, el funcionario policial recordó haber encontrado a varios efectivos en el lugar del hecho y señaló que les pidió que se retiraran.

Sin embargo, no pudo identificar con certeza si los policías a los que encontró eran los mismos tres efectivos que actualmente están imputados en la causa. Esa limitación en la identificación también formó parte de los elementos considerados durante la exposición de la Fiscalía.

La referencia al testimonio de Nieva se incorporó al repaso de las actuaciones y de las declaraciones producidas durante el juicio. En un proceso en el que se intenta establecer qué ocurrió durante la madrugada del 4 de junio de 2017, las distintas versiones y los alcances de cada declaración integran el material que las partes presentaron ante los jueces. El fiscal, por su parte, mantuvo la acusación contra los tres efectivos y solicitó las penas correspondientes, mientras que la querella también defendió la responsabilidad de los imputados a partir de las pruebas y testimonios que consideró relevantes.

La aclaración de Dalla Lasta

Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público hizo una aclaración sobre el alcance de la acusación. Dalla Lasta sostuvo que el proceso no está dirigido contra la institución policial, sino contra los efectivos señalados como responsables de haber lesionado al adolescente durante un procedimiento que calificó como abusivo.

La precisión estuvo vinculada con la delimitación de las responsabilidades que se discuten en el juicio. La acusación se concentra en la conducta atribuida a los tres policías imputados por el episodio que tuvo como víctima a Barroso, y no en la institución a la que pertenecen.

La postura de la querella

La querella también presentó sus alegatos y respaldó la acusación contra los efectivos. Durante su exposición, sostuvo que los tres policías actuaron de manera conjunta y abusaron de sus funciones en el episodio que tuvo como víctima a William Barroso.

Como parte de su argumentación, la representación de la víctima destacó que los propios imputados reconocieron haber estado en el lugar de los hechos y haber participado de la persecución. Para la querella, ese reconocimiento, junto con los testimonios producidos durante el juicio, constituye un elemento que respalda la acusación.

La parte querellante también hizo hincapié en las declaraciones que se incorporaron al debate para sostener su posición sobre la actuación de los efectivos. Sus argumentos coincidieron con la pretensión de que se establezca la responsabilidad de los tres acusados por lo sucedido con el adolescente.

El tribunal y el veredicto

Tras la presentación de los alegatos, el juicio ingresó en su etapa final. El paso pendiente es que los tres acusados tengan la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que la Cámara Penal N.º 1 comunique su decisión.

El veredicto está previsto para este martes y definirá la respuesta judicial a la acusación contra los policías por la agresión denunciada por William Barroso, quien tenía 16 años al momento del hecho.