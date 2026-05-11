Los atraparon con unas ventanas y fueron llevados a la comisaría

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Seccional Décima Primera en la intersección de avenida Bicentenario y calle Juana de Ibarbourou.

Según la información oficial difundida, los efectivos interceptaron a dos sujetos de apellidos Galván, de 49 años, y Robledo, de 25, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton de 110 cc transportando dos ventanas de aluminio. Al ser consultados sobre la procedencia de los elementos, los hombres no habrían podido acreditar la propiedad legítima ni el origen de las aberturas, situación que motivó el secuestro preventivo de los objetos y la posterior aprehensión de ambos.

El operativo se produjo mientras efectivos policiales desarrollaban tareas de prevención y control en distintos sectores de la Capital. En ese contexto, el personal de la Seccional Décima Primera observó a dos personas que se movilizaban en motocicleta transportando elementos considerados llamativos por sus dimensiones y características.

La situación ocurrió en la esquina de avenida Bicentenario y calle Juana de Ibarbourou, una zona ubicada en el sector sur de la ciudad. Tras detener la marcha de la motocicleta e identificar a los ocupantes, los uniformados realizaron las averiguaciones correspondientes respecto de las ventanas de aluminio que trasladaban.

Las aberturas quedaron secuestradas

De acuerdo con la información proporcionada, los dos hombres no supieron acreditar la legítima propiedad ni la procedencia de las aberturas que llevaban consigo.

Frente a esa situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de los elementos. Los objetos incautados fueron dos ventanas de aluminio y una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc utilizada para el traslado.

El procedimiento quedó inmediatamente bajo conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Sur

Luego de la aprehensión, ambas personas fueron trasladadas y alojadas en la dependencia policial. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas judiciales a cumplimentar.

La actuación de la Fiscalía permitió formalizar las diligencias posteriores vinculadas tanto al secuestro de los elementos como a la situación procesal de los sospechosos. Las autoridades judiciales deberán ahora avanzar en las averiguaciones destinadas a establecer la procedencia de las aberturas y determinar si existe algún hecho delictivo relacionado con esos elementos.