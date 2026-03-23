Catamarca violenta: sangrienta gresca dejó un hombre inconsciente en la Capital

Un episodio de extrema violencia se registró en Catamarca, donde una gresca dejó como saldo a un hombre de 40 años gravemente herido e inconsciente. El hecho tuvo lugar alrededor de las 00:45 horas, en la intersección de Obispo Segura y pasaje Tinogasta, en el sector sur de la capital, específicamente en el Barrio La Tablada.

Personal policial de la Comisaría Seccional Sexta se constituyó en el lugar tras ser alertado, donde tomó contacto con efectivos del COEM-Kappa, quienes habían acudido previamente por un requerimiento del SAE 911 para verificar un desorden.

Según lo informado, el procedimiento se activó a partir de un llamado al sistema de emergencias, lo que derivó en la presencia de los equipos operativos en la zona. Al arribar, los efectivos constataron que durante el desorden un hombre identificado como Vera, de 40 años, había resultado lesionado en la cabeza tras ser golpeado con un elemento contundente, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Ante la gravedad de las heridas, se solicitó la intervención de la Unidad del SAME, la que brindó asistencia médica en el lugar y dispuso su traslado inmediato al Hospital San Juan Bautista.

Un traslado en estado crítico

La víctima, identificada como Adrian Ricardo Vera 40), fue derivada al nosocomio capitalino en estado inconsciente, lo que refleja la magnitud de la agresión sufrida. El cuadro clínico del hombre generó preocupación, en un contexto donde las lesiones fueron producto de un golpe directo con un objeto contundente, según los primeros reportes.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo a la información preliminar, el episodio se originó en un domicilio ubicado en Obispo Segura casa N°12, esquina pasaje Tinogasta, dentro del barrio La Tablada.

En ese lugar, un joven de 23 años, identificado pero aún no detenido, habría protagonizado el enfrentamiento con la víctima.

La secuencia inicial indica que el joven habría ingresado al domicilio portando un cuchillo tipo Tramontina, lo que dio inicio a la gresca. Posteriormente, el hombre de 40 años fue golpeado con una barra de hierro, lo que derivó en las lesiones que lo dejaron inconsciente.

Este encadenamiento de hechos es materia de investigación, ya que las autoridades buscan establecer con precisión las responsabilidades y circunstancias del ataque.

Presuntos agresores identificados

En el marco de la causa, se indicó que los presuntos agresores estarían identificados, tratándose de dos jóvenes de:

23 años

27 años

Sin embargo, al momento de la intervención, al menos uno de ellos —el joven de 23 años— no se encontraba detenido, lo que mantiene abierta la investigación en torno a su localización y participación directa en el hecho.

La situación derivada de la violenta gresca continúa bajo investigación judicial, con la intervención de las áreas correspondientes y bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción.

Mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios, el caso permanece abierto, con el foco puesto en esclarecer las circunstancias que derivaron en una gresca de tal magnitud.

La madrugada en el barrio La Tablada dejó una escena de violencia extrema y un hombre internado en estado delicado, en un episodio que ahora deberá ser reconstruido por la justicia para determinar responsabilidades.