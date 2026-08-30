Detuvieron a Callejero Fino: viajaba en una camioneta sin patente y llevaba un arma

El cantante y rapero Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido este sábado en Tigre junto a otro hombre luego de un operativo realizado por efectivos de la Policía Bonaerense.

El procedimiento se produjo en la zona de Italia y la Ruta 27, donde los agentes realizaban una recorrida de prevención. Durante ese patrullaje, advirtieron que una Volkswagen Amarok circulaba sin las patentes o dominios colocados, una situación que motivó la intervención policial.

Los efectivos frenaron la camioneta y constataron que Alvarenga, de 31 años, se encontraba al volante. En el asiento del acompañante viajaba otro hombre, identificado como S. J. R., de 27 años. La situación derivó en una inspección del vehículo, durante la cual los agentes de la Bonaerense encontraron un arma. Se trataba de una pistola Glock calibre .40, cuya numeración había sido suprimida.

El arma fue secuestrada junto con la camioneta, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a TN.

El destino que mencionó el músico

Cuando fue interceptado por la Policía, Callejero Fino explicó que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra. Sin embargo, luego del procedimiento y del hallazgo del arma en la camioneta, tanto el músico como el otro ocupante del vehículo quedaron detenidos.

La intervención policial se inició por la falta de los dominios en la Volkswagen Amarok y continuó con la inspección que permitió encontrar la pistola Glock calibre .40.

Según se informó, una de las características del arma era que tenía la numeración suprimida, situación que formó parte de los elementos secuestrados durante el operativo. Tras las actuaciones realizadas por los efectivos, el caso pasó a la órbita judicial y quedó bajo investigación.

La causa judicial

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que dispuso la detención de ambos hombres.

De acuerdo con la información disponible, tanto Callejero Fino como S. J. R. fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento se encuentran:

Una pistola Glock calibre .40 .

. El arma tenía la numeración suprimida .

. Una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente o dominios colocados.

El avance de la causa determinará la situación judicial de los dos detenidos, quienes por el momento permanecen bajo custodia policial.

Un show en el Movistar Arena que quedó en duda

La detención también generó incertidumbre en torno a la actividad profesional inmediata del músico. Callejero Fino tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena.

Sin embargo, según pudo saber TN, por el momento no será liberado, por lo que su presentación quedó en duda. La situación judicial se produjo así en la previa de un compromiso que el artista tenía programado, mientras continúa detenido junto al otro ocupante de la camioneta tras el procedimiento realizado en Tigre.

Un antecedente judicial en su historia

No es la primera vez que Callejero Fino enfrenta un problema con la Justicia. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo. Según los datos conocidos sobre aquel proceso, pasó cinco meses detenido en un penal y posteriormente continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico se refirió a aquella etapa de su vida y contó que estuvo marcada por malas decisiones y por haberse relacionado con personas que, según relató, lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas. En una de sus apariciones públicas, durante un capítulo de Bake Off Famosos, expresó su arrepentimiento al referirse a aquel período.

"Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana", comentó. Más tarde, en agosto de 2023, el cantante realizó una publicación en redes sociales junto a su abogado para comunicar que aquella causa había terminado y que se encontraba completamente en libertad.

Ahora, una nueva situación judicial lo mantiene detenido luego del operativo de este sábado en Tigre. La circulación de una camioneta sin patente, el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y la posterior intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez conforman los elementos centrales del expediente por el que fueron imputados Callejero Fino y el hombre que lo acompañaba.

Mientras la investigación continúa, el músico permanece bajo custodia policial y su anunciada presentación en el Movistar Arena permanece, por el momento, en duda.