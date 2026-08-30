Catamarca: evadieron un control policial, agredieron a un efectivo y las detuvieron

Dos mujeres fueron aprehendidas en la ciudad de Andalgalá, sospechadas de haber evadido un control vehicular y de haber agredido físicamente a una suboficial de Policía durante el procedimiento posterior a su interceptación.

El hecho tuvo lugar en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Núñez del Prado, en esa ciudad del departamento homónimo, donde intervinieron numerarios de la Comisaría Departamental Andalgalá. De acuerdo con la información suministrada, los efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de dos personas de sexo femenino, identificadas por los apellidos Cecenarro, de 23 años, y Vacasud, de 47 años.

Las actuaciones se iniciaron luego de que ambas mujeres, mientras circulaban en una motocicleta, habrían evadido un puesto de control vehicular que estaba siendo llevado a cabo por personal de Tránsito Municipal.

La evasión del puesto de control

Según se informó, las dos mujeres se desplazaban a bordo de una motocicleta Cerro de 110 cc. cuando se produjo la presunta evasión del puesto de control vehicular.

Tras esa situación, fueron interceptadas a pocos metros del lugar. El procedimiento derivó posteriormente en un episodio por el cual una integrante de la fuerza policial resultó agredida físicamente. La actuación policial continuó luego de la interceptación, momento en el que se habría producido la agresión denunciada.

De acuerdo con la información oficial, luego de ser interceptadas, las dos mujeres habrían agredido físicamente a una Sargento de Policía. A raíz de lo ocurrido, la suboficial radicó la denuncia penal correspondiente contra las presuntas autoras del hecho.

La motocicleta fue incautada

Como consecuencia de lo sucedido, el rodado en el que circulaban las mujeres fue incautado. La motocicleta Cerro de 110 cc. fue posteriormente trasladada al Corralón Municipal, conforme a las medidas adoptadas tras el procedimiento.

La incautación del vehículo formó parte de las actuaciones desarrolladas luego de la intervención del personal policial y de la situación registrada en torno al puesto de control vehicular.

Tras su aprehensión, las mujeres de apellidos Cecenarro y Vacasud quedaron a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde esa dependencia judicial se indicaron las medidas a seguir en relación con el procedimiento y las actuaciones iniciadas.