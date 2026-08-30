Inseguridad: robó en una vivienda, lo atraparon y quedó detenido

Efectivos policiales recuperaron diversos elementos que habrían sido sustraídos del interior de una vivienda y aprehendieron al presunto autor del hecho durante un procedimiento realizado en el sector oeste de la Capital.

La intervención se concretó luego de una solicitud del SAE-911. Personal de la Seccional Cuarta se hizo presente en la esquina de las calles Luis Carol de Sosa y Padre Ramón de la Quintana, donde procedió a la aprehensión de un sujeto de apellido Chumbita, de 32 años de edad.

De acuerdo con la información brindada, el hombre habría sustraído momentos antes distintos elementos del interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones. Como consecuencia del hecho, resultaron damnificadas tres personas del sexo masculino, quienes fueron invitadas a realizar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 4.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar los elementos que habrían sido sustraídos, los cuales quedaron en calidad de secuestro. En tanto, el presunto autor fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Los damnificados

A raíz del hecho, tres personas de sexo masculino resultaron damnificadas. Luego de la intervención policial, fueron invitadas a realizar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 4. La formalización de las denuncias constituye parte de las actuaciones vinculadas con el hecho investigado, luego de que el personal policial interviniera ante la presunta sustracción de elementos desde una vivienda ubicada en la zona.

En el marco del procedimiento, los efectivos policiales lograron recuperar una serie de objetos que quedaron en calidad de secuestro. Entre los elementos recuperados se encontraban:

Un caloventor .

. Una plancha .

. Una mochila .

. Un bolso .

. Un mate con su respectiva bombilla .

. Una manopla de hierro con puntas .

. Prendas de vestir varias.

Los objetos fueron secuestrados en el marco de las actuaciones y quedaron incorporados al procedimiento realizado por los efectivos de la Seccional Cuarta.

La recuperación de los elementos se produjo al mismo tiempo que la aprehensión del hombre señalado como el presunto autor del hecho. De esta manera, la actuación policial permitió recuperar los objetos que habrían sido sustraídos y poner al sospechoso a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Ahora el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento.