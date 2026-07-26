Catamarca: Volcó un Ford Focus en la Ruta Nacional 60 y un joven resultó herido

Un joven de 20 años resultó herido este domingo tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1159.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, cuando un automóvil Ford Focus gris, dominio AC 818 YK, circulaba en sentido oeste y, por circunstancias que son materia de investigación, terminó volcando.

El vehículo era conducido por Fortunato Mamani, de 20 años, domiciliado en Aimogasta, La Rioja, quien sufrió escoriaciones y fue trasladado en una ambulancia de Pomán para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental Pomán, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá, a cargo de la Dra. Rodríguez.

Durante el procedimiento, se solicitó además la intervención del personal del GAUR Pomán, debido a que en el interior del automóvil se habría encontrado una cantidad aproximada de 10 kilos de hojas de coca.

La Justicia interviene para determinar las circunstancias del vuelco y avanzar con las actuaciones correspondientes.